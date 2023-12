Rok w wyszukiwarce Google. Co w 2023 roku najbardziej interesowało Polaków?

Rok w wyszukiwarce to coroczna już tradycja Google. O co najczęściej „wujka Google” pytali Polacy? Sprawdźcie.

Dla wielu osób końcówka roku jest czasem podsumowań i planowania kolejnego roku. Co roku także Google tworzy zestawienie haseł, które najszybciej zyskiwały na popularności.

Google podsumowało rok 2023

Rok 2023 był gorącym czasem dla Polski i nie umknęło to uwadze wyszukiwarki Google. Jak wynika z raportu, Polacy w sieci najczęściej wyszukiwali tematy związane z wyborami parlamentarnymi i to te hasła królowały zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Wśród trendujących haseł znalazły się m.in.:

wyniki wyborów

debata TVP

marsz 4 czerwca

marsz Miliona Serc

Internautów nie tylko interesowały wyniki wyborów, ale pytali m.in.: jak głosować, jak wygląda karta do referendum, jak zmienić miejsce głosowania oraz dlaczego nie brać udziału w referendum. Polityczne pytania królowały jeszcze po wyborach. Wówczas internauci pytali o to, kto zostanie premierem, kto go wybiera i kto utworzy rząd. W czołówce najpopularniejszych haseł wyszukiwania w Google znalazły się także te związane ze zmarłymi osobami jak np. Mateusz Murański czy Matthew Perry. Polacy interesowali się także zagranicznymi wydarzeniami. Szczególnie popularny był „konflikt izraelsko-palestyński”. Nie brakowało też haseł z pytaniami „dlaczego Hamas atakuje Izrael”, „czy Izrael jest w NATO” lub „gdzie jest Palestyna”. Trzęsienie ziemi w Turcji, koronacja Karola III i misja kosmiczna Chandrayaan-3 również była w kręgu zainteresowań polskich internautów.

Jeśli chodzi o wyszukiwania związane z filmem to z pewnością nie będzie zaskoczeniem, że królowały hasła „Barbie” i „ Oppenheimer”.

Oppenheimer

Barbie

Zielona Granica

Heaven in Hell

Znachor

Kot w butach: Ostatnie życzenie

Chłopi

Wszystko wszędzie naraz

John Wick 4

Zakonnica 2

W kategorii seriale znalazły się:

Wednedsay

The Last of US

Ginny & Georgie

Dom pod Dwoma Orłami

Zakazany owoc

Dziewczyna i kosmonauta

Dewajtis

Infamia

Mandalorian

Warszawianka

Podsumowanie roku: O co najczęściej Polacy pytali Google?

Jak co roku internauci zadają wyszukiwarce mnóstwo pytań. Nie brakuje również tych z kategorii dziwnych. O co w 2023 roku Polacy pytali Google? Pytali np. co robi marszałek sejmu, gdzie jest Łukaszenka, czy Putin żyje, kto to Prigożyn, ile lat ma Król Karol. Ponadto interesowali się ceną drwala, wielbłąda oraz miedzi. Internauci byli też ciekawi co grozi za… zabicie komara.

Ile kosztuje…?

Drwal

wielbłąd

miedź

iPhone 15

kapibara

bilet na Barbie

bilet na koncert Beyoncé

bilet na koncert Taylor Swift

Diablo 4

frank szwajcarski

Ile…?

grozi za zabicie komara

lat ma Pamela Andérson

kolan ma pies

lat ma król Karol

wymion ma krowa

cali ma stopa

grozi za zabicie muchy

trwa Avatar 2

sztuk ma kompania czołgów

lat ma Wersow

Co to jest…?

referendum

facetektomia

batikowanie

bambik

Strefa Gazy

PPK

heksametr

torsja

wapowanie

duszostawiacz

Kto to…?

Sebastian Majtczak

Julia von Stein

wicepremier Roman J.

diakon

Prigożyn

Caroline Derpienski

symetrysta

cutman

Emily Ratajkowski

Julia Tychoniewicz

Czy…?

warto przystąpić do PPK

Putin żyje

Vito żyje

Wersow jest w ciąży

Wersow urodziła

Rowan Atkinson żyje

Izrael jest w NATO

w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła

brać udział w referendum

Hejka tu Lenka żyje

Źródło: Antyradio/Wirtualnemedia.pl/Google

