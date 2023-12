Ranking 2023. Polska na podium najszczęśliwszych krajów Europy, tuż obok Rumunii

Mówi się, że Polacy nie należą do zadowolonych osób. Wielu obcokrajowców wytyka nam, że mamy problem ze zwykłym uśmiechem. Czy aby na pewno? Według najnowszego rankingu Polska znalazła się w trójce najszczęśliwszych europejskich krajów.

Polska w trójce najszczęśliwszych krajów

Jak co roku Europejski Urząd Statystyczny opublikował ranking krajów, w których mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z życia. Polska znalazła się w ścisłej czołówce. Aby stworzyć ranking, pod lupę wzięto osiem czynników demograficznych, które powiązane są z jakością życia. Następnie respondenci muszą ocenić w skali od 1 do 10 swoje zadowolenie. Na pierwszym miejscu uplasowała się Austria, na drugim Polska ex aequo z Rumunią i Finlandią. Trzecie miejsce należy do Belgii i Holandii. Na końcu zestawienia znajdziemy Grecję, Niemcy oraz Bułgarię. Wyniki badań zaskakują, ponieważ w latach 2018-2022 zauważono wzrost zadowolenia z życia w krajach, gdzie był on niski. Natomiast tam, gdzie był wysoki, pojawiła się tendencja spadkowa.

Według danych na zadowolenie mieszkańców wpływa kilka rzeczy, a należą do nich m.in.:

młody wiek

posiadanie rodziny

wysoki poziom wykształcenia

dobra sytuacja finansowa

Oto jak prezentuje się ranking:

Austria (wskaźnik satysfakcji: 7,9) Ex aequo: Polska, Rumunia, Finlandia (7,7) Ex aequo: Belgia, Holandia (7,6) Ex aequo: Dania, Słowenia (7,5) Ex aequo: Czechy, Irlandia, Malta, Szwecja (7,4) Ex aequo: Estonia, Włochy, Cypr Luksemburg (7,2) Ex aequo: Hiszpania, Litwa (7,1) Ex aequo: Francja, Portugalia, Słowacja (7,0) Węgry (6,9) Ex aequo: Chorwacja, Łotwa (6,8) Grecja (6,7) Niemcy (6,5) Bułgaria (5,6)

