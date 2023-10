Rowerzystka wjechała wprost pod autobus. Pokazano nagranie [WIDEO]

Policja opublikowała nagranie, na którym widać jak w rowerzystkę na przejściu dla pieszych wjeżdża autobus. Do groźnego zdarzenia doszło w Lublinie. Kobieta otrzymała mandat karny. W sieci zamieszczono nagranie.

W Lublinie doszło do dość groźnie wyglądającego zdarzenia. Wystarczyła chwila nieuwagi i złamanie bardzo ważnego przepisu, który dotyczy rowerzystów. Lubelska policja opublikowała nagranie z miejskiego monitoringu, na którym widzimy, jak kobieta wjeżdża na pasy rowerem, po czym zostaje potrącona przez autobus.

Zdarzenie miało miejsce w Lublinie w minioną środę tuż przed godziną 15:00 na ul. Orkana. Jadąca rowerem 24-letnia kobieta nie zastosowała się do przepisów i zamiast przeprowadzić rower przez pasy, przejechała przez nie, co mogło mieć tragiczne konsekwencje. Na nagraniu widać, jak kobieta wjeżdża na pasy wprost pod nadjeżdżający z drugiej strony autobus. Choć kolizja wyglądała groźnie, to na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Na miejscu pojawili się policjanci z lubelskiej drogówki.

Rowerzystka ukarana mandatem

Za niezastosowanie się do przepisów, co doprowadziło do kolizji, mieszkanka Lublina została ukarana mandatem w wysokości 1100 złotych.

Policja w sieci zamieściła nagranie ku przestrodze i jednocześnie przypomniała oraz zaapelowała do rowerzystów o rozwagę na drogę i stosowanie się do przepisów. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy po przejściu dla pieszych. Ponadto jeśli dostępna jest droga dla rowerów lub oddzielny pas ruchu, należy z niego korzystać. Należy również pamiętać, że rowerzyści, którzy korzystają z drogi dla rowerów bądź dla pieszych mają obowiązek ustępować im miejsca i oczywiście zachować szczególną ostrożność.

