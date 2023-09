Duch na rowerze odwiedził pchli targ? Przerażające nagranie obiegło sieć [WIDEO]

Targ Shambles w Yorku w Wielkiej Brytanii to znany od lat targ, na którym codziennie można nabyć różnego rodzaju artykuły. Nie brakuje tam staroci czy oryginalnych przedmiotów z „duszą”. Teraz o miejscu zrobiło się jeszcze głośniej i prawdopodobnie przyciągnie jeszcze większą liczbę odwiedzających, zwłaszcza tych, którzy interesują się zjawiskami paranormalnymi.

Na pchlim targu pojawił się duch?

Na facebookowym profilu Targ Shambles, administratorzy strony udostępnili bardzo ciekawy i zarazem przerażający, krótki filmik. Przy okazji poprosili obserwatorów profilu o wyjaśnienie dziwnego zjawiska. Internautów nagranie wprawiło w osłupienie i jak przyznali, wywołało ciarki. Widzimy na nim jadący rower. Oczywiście nie ma nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że rower jedzie sam. Porusza się środkiem alejki, zachowując przy tym pion. Następnie uderza o krawężnik i przewraca się.

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Wielu z nich jednogłośnie stwierdziło, że to nic innego, jak siły nadprzyrodzone. Jak zauważyli słynny targ, to nawiedzone miejsce ze względu na sprzedaż przedmiotów z tak zwaną duszą. Według niektórych ludzi rzeczy mogą pomóc w nawiązywaniu kontaktu z osobami spoza ziemskiego świata.

Istnieje też podejrzenie, że na rowerze jechał… duch osoby, która kiedyś zamieszkiwała dawną dzielnicę. Targowisko powstało w latach 50. XX wieku na terenie starej dzielnicy Little Shambles, która została wyburzona.

A Wy jak byście to wytłumaczyli?

