Przytyła dla chłopaka 35 kg, bo woli „pyzate”. Skończyło się fatalnie

Jak donosi serwis South China Morning Post, podobno ta dziewczyna zdecydowała się mocno przybrać na wadze, a powód może zaskoczyć wielu ludzi. W artykule znajdziemy informację o tym, iż niejaka Zeng pochodząca z Hunan, zgodziła się na to, żeby przytyć aż 35 kg!

Dziewczyna zrobiła to wszystko dla chłopaka, który wyznał jej, że lubi pulchne kobiety. Pierwotnie Zeng z Hunan miała wagę w okolicach 50 kg, lecz w związku z preferencjami swojego wymarzonego chłopaka, postanowiła zwiększyć masę ciała o dodatkowe 35 kg, a niezwykle imponujące jest to, że udało jej się to osiągnąć w bardzo krótkim czasie.

Wyszło jak zawsze…

Intencje były dobre, ale wyszło jak zawsze, ponieważ ostatecznie chłopak miłujący się w pyzatych kobietach oznajmił Zeng, że jednak ją zostawia, a jednym z powodów jest fakt, iż bardzo ceni sobie wolność. Historia poruszyła ludzi m.in. dlatego, że Zeng była modelką i przybranie na wadze miało sprawić, iż straciła swoją pracę.

Najgorsze jest to, że Zeng chciała jedynie ślubu. To właśnie chęć zdobycia wymarzonego celu dawała jej siłę do robienia takich rzeczy, jak ekstremalne zwiększenie masy ciała we względnie krótkim czasie. W sieci ujawniono także niektóre wiadomości, które przesyłali do siebie zakochani.

Możesz dobić do 65 kg albo 75 kg? Nie martw się, możesz jeść ile tylko zechcesz.

Podobno tak brzmi treść wiadomości, którą niejaki Wei wysłał do Zeng na WeChat. Jednak gdy dziewczyna faktycznie przytyła, ten ją zostawił, a potem zablokował na wspomnianym WeChat. Na koniec przypominamy o tym, że pisaliśmy również na temat influencerki plus-size, pragnącej poszerzenia korytarzy w hotelach na całym świecie.

