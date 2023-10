Słynne WC zdmuchnięte przez halny. Była to najwyżej położona toaleta w Tatrach

W weekend pogoda w Zakopanem nie rozpieszczała. Powalone drzewa, nadłamane konary, problemy z poruszaniem się po drogach. Z takimi utrudnieniami mierzyli się mieszkańcy Zakopanego oraz turyści, którzy wybrali w tym czasie wypad w góry. To jednak nie koniec, halny, jaki przeszedł, zdmuchnął również słynną w Tatrach toaletę.

Słynna toaleta zdmuchnięta przez halny

Jak poinformował portal Tatromaniak.pl, halny zdmuchnął prawdopodobnie najsłynniejszą toaletę w Tatrach. Słynna, kolorowa sławojka położona była przy schronisku „Chata pod Rysami” i cieszyła się ogromnym powodzeniem. Głównie z tego względu, że widoki, jakie można było z niej podziwiać, zapierały dech w piersiach. Nic więc dziwnego, że był to punkt obowiązkowy dla wielu turystów. Nie tylko korzystali oni z toalety, ale także chętnie robili sobie na jej tle pamiątkowe zdjęcia. Do tego wychodka turyści nie wchodzili z obrzydzeniem, a wręcz przeciwnie – z ogromnym zainteresowaniem.

Niestety konstrukcja toalety nie wytrzymała siły wiatru, który wiał z prędkością ponad 100 km/h. Jedyne, co pozostało po WC to podest. Ale nie ma co się martwić, bowiem obsługa schroniska, do którego należała toaleta, już zapowiedziała odbudowanie wychodka. Kto wie, może tym razem sławojka będzie nie tylko najsłynniejszą toaletą w Tatrach, ale także najmocniejszą?

