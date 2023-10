Kolejne problemy nowego „Znachora”? Widzowie zwracają uwagę na aż 5 błędów

„Znachor” to wielki sukces i nie ma co do tego wątpliwości! Wielu fanów ogląda film nawet po kilka razy, więc udaje im się wyłapywać pewne błędy twórców. Jesteście ciekawi, o co konkretnie chodzi? Wszystko opisaliśmy poniżej.

Wcześniej podkreślaliśmy już, że mamy hit, bo nowy „Znachor” pobił wcześniejszą wersję w zaledwie kilka dni. Wszystko sprowadzało się mniej więcej do tego, że na Netfliksie obejrzało go grubo ponad 20 mln osób. Przypominamy, że w sieci jest całe mnóstwo osób, które wręcz pokochały ten polski film:

Oczywiście znaleźli się i widzowie, którym najnowszy „Znachor” nie przypadł do gustu. Jest to zupełnie normalne zjawisko, bo przecież nie da się wszystkich zadowolić, a opinie z zasady bywają zróżnicowane, czyż nie? My natomiast pokusiliśmy się jeszcze o to, by zwrócić uwagę na potencjalne bolączki polskiej produkcji. Informowaliśmy o tym, że niektórzy widzowie dopatrzyli się pewnego błędu w „Znachorze”, natomiast odpowiedzi naszych czytelników były różne:

Błędów w „Znachorze” może być więcej

Szkoda zmarnować potencjału, jakim są wnikliwe komentarze fanów Antyradia, którzy obejrzeli „Znachora” i sami mieli pewne spostrzeżenia. Właśnie dlatego uznaliśmy, że warto się nimi tu podzielić. Jednak zanim przejdziemy dalej, warto podkreślić, że nikt nie stara się tu „krytykować na siłę”, to są po prostu pewne ciekawostki, potencjalne błędy, o których zawsze można sobie podyskutować dla przyjemności i głębszej analizy. Kluczowe jest m.in. to, że akcja „Znachora” rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym, a teraz już bez zbędnego przedłużania, zachęcamy do rzucenia okiem na poniższe komentarze z Facebooka:

Mnie się film podobał, ale raziło oświetlanie wiejskich domów elektrycznością. Czy aby na pewno wsie w tamtym okresie były zelektryfikowane. Świetna gra Pana Lichoty. Polecam

A elektryczność i rynny w wiejskich chałupach, szyny tramwajowe przed sądem w Radomiu, chirurdzy operujący w czarnych gumowych rękawiczkach w XX leciu międzywojennym albo pannica "z gminu" wpadająca do dworu i pyskująca do hrabiostwa nie przeszkadzają?

W tamtych latach nie używano takiego słownictwa jakie jest w filmie, mnie to raziło

Na takiej wsi kiedyś były drogi żwirowe albo brukowane a tam położony asfalt ogólnie film mi się podoba

Tym bardziej droga do Radomia chyba nie była z nowiuśkiego asfaltu

Tak samo jak masaż serca. Nie był stosowany w tamtych czasach. Ale film fajny tylko końcówka. Za dużo w małym czasie.

Mniej więcej tak wyglądają spostrzeżenia, które pojawiły się w komentarzach pod naszą publikacją na Facebooku. Zgadzacie się z nimi? A może wasze podejście jest całkowicie inne? Jesteśmy ciekawi, więc jeśli macie jeszcze kilka sekund, zawsze możecie oddać głos w poniższej ankiecie.

