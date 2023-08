Wcześniej zarabiały 3 dolary dziennie. W jeden dzień stały się milionerkami

Jak donosi m.in. New York Times, 11 kobiet złożyło się na pojedynczy los na loterii, co odmieniło ich życie. Przede wszystkim warto zacząć od tego, że skromne pracowniczki usług czystości, postanowiły złożyć się na kupon z tego względu, iż cena na poziomie 3 dolarów jest dla nich zaporowa – to mniej więcej równowartość ich stawki za cały dzień pracy.

Sprzątaczki z Indii postanowiły sprawdzić swoje szczęście, w związku z czym 11 kobiet po prostu zrzuciło się na jeden kupon za 3 dolary. Czy to dobry pomysł? W końcu mówi się, że wszelkie loterie są tylko podatkiem od marzeń. Cóż, nawet jeśli tak jest, to tym razem się opłaciło!

Zarabiały grosze. Teraz są milionerkami!

Panie wygrały i tym samym zyskały prawo do odebrania nagrody o wysokości 1,2 mln dolarów. Oczywiście do gry weszły jeszcze podatki, które miały uszczuplić ich zysk do okolic 700 tys. dolarów. Jednak nie ma sensu zaprzątać sobie tym głowy, ponieważ taka kwota jest dla nich czymś zbawiennym, to szansa na całkowitą odmianę dotychczasowego życia.

Dziennikarzom udało się ustalić, że kobiety często znajdowały się w trudnej sytuacji, miały długi spowodowane m.in. koniecznością zaciągania pożyczek na leczenie problemów ze zdrowiem, a także na zapewnienie swoim dzieciom edukacji. Żyjąc za ok. 3 dolary dziennie trzeba sobie jakoś radzić i z reguły jest to wyzwaniem.

Panie dosłownie stały się milionerkami, bo odebrały kilkadziesiąt milionów rupii. Będą mogły zapomnieć o swoim dotychczasowym zawodzie, który w dużej mierze opierał się na sprzątaniu toalet oraz zbieraniu odpadów z gospodarstw domowych. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że część z tych kobiet wywodzi się z najniższej kasty indyjskiej hierarchii społecznej, co wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami w życiu.

