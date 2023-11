Dziwny wygląd, mocno nienaturalne ruchy, a do tego jeszcze mówienie w taki sposób, że można odnieść wrażenie, iż ma się do czynienia z robotami. Czy wszystko w porządku? Zdecydowanie tak, bo tiktokerki chcą uzyskać właśnie taki efekt, a ludzie chętnie to oglądają.

Czasem można odnieść wrażenie, że trendy na TikToku to zupełnie inny świat! Wyzwania bywają inspirujące, ciekawe, ale i… niebezpieczne, dziecinne lub dziwaczne. Kiedyś pisaliśmy np. o tym, że rodzice postanowili rozbijać jajka na głowach swoich dzieci. Dlaczego? Ponieważ wydało im się to zabawne, a przy okazji trzeba iść za internetową modą.

Innym razem informowaliśmy o tym, że pewien trend na TikToku przeraża, bo ludzie łamią sobie kości twarzy. Łatwo zrozumieć, że te wszystkie mody i wyzwania potrafią zadziwiać osoby, które tylko stoją z boku i się temu przyglądają. No właśnie… a co powiecie na temat nasilającego się trendu, który polega na bardzo nienaturalnym wyglądzie lub zachowaniu?

Czy na pewno jesteś człowiekiem?

Niektóre dziewczyny chętnie decydują się na makijaż, który sprawia, że obserwator może dojść do wniosku, iż nie są ludźmi. Chodzi o to, żeby wywołać wrażenie, że coś tu nie gra.

W uproszczeniu, uncanny valley lub dolina niesamowitości sprowadza się do tego, że jeśli coś wygląda i zachowuje się podobnie do człowieka, lecz pod pewnymi względami ma wyraźne braki, to można wywołać nieprzyjemne odczucia u obserwatorów. Zabawy z makijażem to jedno, lecz są tiktokerki, które zyskały ogromną popularność na zachowywaniu się tak, jak gdyby były postaciami z gier.

Pinkydoll udaje, że nie jest człowiekiem

Ta dziewczyna po prostu udaje, że jest postacią z gry. Co w związku z tym? Przede wszystkim zbiera setki tysięcy, a czasem nawet miliony wyświetleń. Jakiś czas temu wstawiła nawet filmik, na którym uczy nienaturalnych ruchów, które sprawią, że upodobnimy się do postaci z gry. W ramach wyjaśnień warto dodać, że chodzi o tzw. NPC, czyli Non-player character. Jest to określenie dla każdej postaci, w którą nie wciela się gracz.

TikTok ponownie was czymś zaskoczył? A może jesteście tak zaprawieni w boju, że widzieliście już niemal wszystko i trudno wam zaimponować takimi sztuczkami?

