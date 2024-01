Tradycja wciąż jest ważna. Oto najpopularniejsze drugie imiona

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. W ostatnim czasie królują nie tylko te oryginalne, ale także te, które nosili nasi przodkowie. Wielu stawia też na krótkie, trzyliterowe. Świeżo upieczonym rodzicom wybór imienia niekiedy spędza sen z powiek. A gdy dochodzi jeszcze drugie imię, mamy wielką zagwozdkę. Niektórzy rezygnują z drugiego imienia, uważając, że nie jest ono potrzebne. Wielu jednak wciąż nie wyobraża sobie, by mogło go zabraknąć. Tradycja nadawania drugiego imienia sięga dawnych czasów. Już pierwsi polscy książęta i królowie je nosili. Przez długi czas było one zarezerwowane tylko dla elit. Z czasem zaczęło się to zmieniać i coraz więcej osób podpisywało się dwoma imionami.

Czy każdy musi mieć drugie imię?

Nie wszyscy mogą pochwalić się posiadaniem drugiego imienia. O tym fakcie decydują rodzice i w tym przypadku mają swobodę decyzji. Tę kwestię reguluje Prawo o aktach stanu cywilnego w artykule 59, które brzmi następująco:

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka

Z zapisu wynika jasno, że rodzice mogą dziecku nadać dwa imiona, ale nie muszą tego rodzić. Zatem ich pociecha może mieć tylko jedno imię. W przypadku posiadania dwóch imion i dodatkowego imienia z bierzmowania warto wiedzieć, że wówczas trzecie imię funkcjonuje jedynie w dokumentach kościelnych.

Mimo wolności wyboru w zakresie nadawania w Polsce drugiego imienia wciąż wiele osób stawia na tradycje i chce, aby ich dziecko miało dwa imiona. Pojawił się ranking najpopularniejszych drugich imion nadawanych w Polsce w pierwszym półroczu 2023 roku. Został opublikowany przez portal kobieta.interia.pl i wygląda następująco.

Najpopularniejsze drugie imiona żeńskie:

Maria (2695)

Anna (1877)

Zofia (992)

Magdalena (612)

Helena (607)

Dalej w zestawieniu znalazły się imiona: Wiktoria, Katarzyna, Aleksandra, Julia i Alicja.

Najpopularniejsze drugie imiona męskie:

Jan (2149)

Piotr (1294)

Józef (1070)

Stanisław (1008)

Michał (766)

Pierwszą dziesiątkę dopełniają Krzysztof, Paweł, Jakub, Adam i Antoni.

Źródło: Antyradio/Kobieta.interia.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!