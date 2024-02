Ta zupa ma prawie 50 lat. Polak spróbował i wyjaśnił smak

Atrakcje turystyczne mogą przybierać różne formy. Dla jednych będzie to np. jakaś ciekawa, zabytkowa konstrukcja, a dla innych… „zabytkowa zupa”? Restauracja Wattana Panich faktycznie oferuje coś niezwykłego, a konkretniej mówiąc chodzi o zupę, która ma już kilka dekad. Spróbował jej m.in. podróżnik z Polski.

Niezwykła zupa z Wattana Panich

Właściciel tiktokowego konta @dr.swinka informuje, że ta zupa gotuje się prawie od 50 lat. Przy okazji rozmyśla, jaki może być smak takiej potrawy i trudno się temu dziwić, w końcu nie jest to standardowy pomysł na zupę, spotykany w co drugiej jadłodajni!

Można to zjeść z wołowiną i makaronem bądź koźliną. Tiktoker wspomina, że tłusta skorupa otaczająca główny kocioł wskazuje na wieloletnie użytkowanie. Jeżeli natomiast chodzi o smak niezwykłej zupy, to według zapewnień jest całkiem niezły. Konkretniej mówiąc, można się cieszyć czymś słodkawym oraz pikantno-ziołowym.

Niektórzy mogą zwrócić uwagę, iż tego typu metoda bywa określana mianem „wiecznego gulaszu” i pozwala na efekt w formie niekończącego się procesu gotowania potrawy, ponieważ składniki uzupełnia się regularnie, bez zdejmowania kotła z ognia. Jak łatwo się domyślić, zainteresowanie tym wieloletnim daniem z Bangkoku istnieje już od dawna, a w sieci można znaleźć choćby nagrania sprzed 6 lat, na których opisywany jest proces związany z nietypową zupą.

