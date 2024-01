Od dziecka marzyła, by tak nazwać córkę. Teraz ostrzega: „Popełniłam błąd”

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. W dobie gdzie królują naprawdę wymyślne imiona, wielu rodziców ma zagwozdkę – postawić na oryginalność czy trzymać się tradycji. Pomimo dużej różnorodności, wciąż obowiązują pewne zasady, których muszą przestrzegać urzędnicy.

Nadała dziecku nietypowe imię. Tylko ona może je wymawiać

Pomyłki i nieprzemyślane decyzje się zdarzają. Pół biedy gdy może to jakoś odkręcić, gorzej jeśli dotyczy ona np. imienia. Kiersten Warner jest mamą kilkuletniej dziewczynki. O swojej historii opowiedziała w jednym z filmików na TikToku. Otóż kobieta z chwilą przyjścia na świat córeczki, postanowiła nadać jej bardzo oryginalne imię. Nie zastanawiała się długo i chwilę później w akcie urodzenia dziewczynki widniało imię Aaliegha. Jak przyznała w sieci, wybór imienia podyktowany był jej dziecięcymi marzeniami. Niestety to był duży błąd, bo to, co spodobało się kobiecie, niekoniecznie podoba się jej córce. W mediach społecznościowych Kiersten zdradziła, że córka wprost nie znosi swojego imienia. Dodatkowo przed podobnym błędem ostrzegła przyszłych rodziców.

Nazwałam córkę Aaliegha. To imię, które sama bardzo chciałam mieć, gdy byłam mała. Podobało mi się, że można używać różnych jego form, na przykład Allie lub Leah. To piękne, mocne imię, nie rozumiałam, dlaczego wszyscy mi odradzali tego wyboru. Uparłam się jednak i postawiłam na swoim. Dziś wiem, że popełniłam błąd. Moja córka szczerze nie znosi swojego imienia i jedyną osobą, która może go używać, jestem ja – opowiadała kobieta.

Wciąż wielu ludzi chce za pomocą wyjątkowego imienia wyróżnić swoją pociechę. Niestety podobnie, jak w opisanym wyżej przypadku, może to przynieść odwrotne skutki.

Źródło: Antyradio/Portal Parentingowy/TikTok

