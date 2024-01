Zapłodnił 5 kobiet i wszyscy są szczęśliwi. Zorganizowali przyjęcie

Ludzie kochają romantyczne historie oraz z życia wzięte przykłady najprawdziwszej miłości! Właśnie dlatego mamy dla was coś, co prawie zalicza się do takich kategorii. Chodzi oczywiście o to, że raper Zeddy Wills zapłodnił aż pięć kobiet w tym samym czasie i teraz wszyscy są przeszczęśliwi.

Powstała z tego jedna wielka rodzina

Niektórzy ludzie preferują zakładanie skromnych rodzin… no wiecie, jeden mężczyzna i jedna kobieta. Nie zmienia to jednak faktu, że na tym świecie istnieją osoby, które chcą czegoś więcej. Idealnym przykładem jest właśnie raper Zeddy Wills, który po zapłodnieniu pięciu kobiet, postanowił zorganizować dla nich tzw. „baby shower”, czyli skromną imprezkę, która tradycyjnie jest organizowana dla przyszłej matki dziecka. W tym konkretnym przypadku będą to akurat liczne matki dzieci jednego ojca, lecz ogólna zasada pozostaje bez zmian.

Oczywiście na temat niezwykłego wydarzenia powstają artykuły, a ludzie reagują na to w różny sposób. Niektórzy zastanawiają się, czy te kobiety nie są najzwyczajniej zawstydzone takim obrotem spraw. Inni podkreślają, że to po prostu szalone… Jeszcze inni zaznaczają, iż to musi być żart, bo nie zamierzają w to wierzyć.

Ostatecznie najważniejsze jest chyba to, że kobiety dobrze się ze sobą dogadują, wszystkim dopisują humory, a ojciec jest dumny z zapłodnienia pięciu kobiet naraz.

Na koniec przypominamy, że niedawno informowaliśmy o Japończyku, który ma 4 żony i 3 dzieci. Jeszcze inny Japończyk wydał fortunę, żeby być psem.

