Złamali mu serce! Muzyk w końcu mówi o bolesnej chwili

Nie mógł się tego spodziewać, po prostu odebrał telefon i usłyszał coś, co nim wstrząsnęło. Jego życie uległo natychmiastowej zmianie, lecz ostatecznie się nie załamuje. Jay Weinberg mówi o trudnym doświadczeniu.

Te wieści zszokowały cały świat! W czerwcu z zespołem pożegnał się Craig Jones, a niedawno pisaliśmy również o tym, że Slipknot rozstał się z kolejnym muzykiem, co oczywiście nie było łatwą nowiną dla najbardziej oddanych fanów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zespół Slipknot to prawdziwa legenda muzyki, lecz nie dość, że musieliśmy pożegnać Craiga Jonesa, to jeszcze okazało się, iż grupa postanowiła zakończyć współpracę z perkusistą Jayem Weinbergiem.

Jay skomentował sytuację

Jay Weinberg w końcu odniósł się bezpośrednio do tej sytuacji. W tym celu wykorzystał swojego Instagrama, gdzie napisał, że całe wydarzenie wręcz złamało mu serce. Emocjonalny cios został zadany w chwili, gdy Weinberg odebrał telefon w dniu 5 listopada.

Na szczęście perkusista nie był pozostawiony sam sobie bez jakiejkolwiek formy pocieszenia. Jay dziękuje swym fanom, którzy natychmiast obdarowali go licznymi wyrazami miłości oraz wsparcia. Niezwykle ważne jest to, że muzyk jest pewien, iż jego kariera nie dobiegła końca. Nawet mimo bolesnego rozstania ze Slipknotem, które było dla niego prawdziwym szokiem, wciąż dostępne są inne muzyczne wyzwania, które wymagają talentu, jaki Weinberg niewątpliwie posiada. Jay jest wręcz podekscytowany przyszłością!

