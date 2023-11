Zostanie jedną z najmłodszych babć w kraju. Jej ciężarna córka ma 14 lat

Już wkrótce Kerrie Coles dołączy do grona najmłodszych babć w swoim kraju. Jej 14-letnia córka jest w 25. tygodniu ciąży.

Najmłodszą babcią w Wielkiej Brytanii niedawno została 30-letnia Kelly Healey. Mama kobiety została prababcią, mając 48 lat. Wkrótce do grona najmłodszych babć dołączy Kerrie Coles. Jej 14-letnia córka jest w ciąży.

Kerrie Coles ma 33 lata i już za jakiś czas zostanie babcią. Oznacza to, że dołączy do grona najmłodszych babć w swoim kraju. Jak poinformował portal mirror.co.uk, jedna z córek Coles, 14-letnia Hollie jest w 25. tygodniu ciąży. Co ciekawe Kerrie swoje pierwsze dziecko również urodziło w bardzo młodym wieku. W 2007 roku na świat przyszła jej pierwsza córka Millie. Kobieta miała wówczas 16 lat. W 2009 roku urodziła córkę Hollie.

O pierwszej ciąży dowiedziałam się w tygodniu, w którym zdawałam egzaminy GCSE. Udało mi się je zdać. Miałam duże wsparcie ze strony rodziny. Kiedy urodziłam Hollie, nie miałam najlepszych relacji z jej tatą, więc się rozstaliśmy – wspominała Kerrie.

Zostanie jedną z najmłodszych babć w kraju. Jak zareagowała?

Na wiadomość o zostaniu najmłodszą babcią w kraju można zareagować różnie. Dla niektórych będzie to wielkie wyróżnienie, a dla innych mało komfortowa sytuacja. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach wiele kobiet na pierwsze dziecko decyduje się po 30. Jak zareagowała Kelly?

Kiedy mi powiedziała, rozpłakałam się. Byłam przerażona. To nie było szczęście – wspominała przyszła babcia.

Teraz gdy pierwszy strach minął, 33-latka jest już spokojniejsza i z radością oczekuje narodzin wnuka lub wnuczki. Poród zaplanowany jest na początek 2024 roku. Z nowej roli cieszy się nie tylko Kerrie, ale także jej córka Hollie. Dziewczyna już nie może się doczekać, aż przywita na świecie swoje pierwsze dziecko.

Jestem bardzo podekscytowana. Uważam moją mamę za wzór do naśladowania, jest niesamowitą rodzicielką. Sama została młodą mamą, więc czuję się komfortowo, rozmawiając z nią na ten temat. Wiem, że udzieli mi najlepszych rad – mówiła nastolatka.

