Dziecko było noszone w ciąży przez dwie kobiety. Już się urodziło

Jest to niezwykła chwila, bo tego typu wydarzenie nigdy wcześniej nie miało miejsca w Europie. O co chodzi? Otóż na świat przyszło dziecko, które w fazie embrionalnej noszono przez dwie kobiety.

To dopiero drugi taki przypadek na świecie i pierwszy w Europie. Na etapie embrionalnym, ta ciąża była noszona przez parę kobiet. Co ciekawe, lekarze podkreślają, że jest to metoda tańsza od in vitro, a chłopiec urodził się zdrowy.

Invocell i rozród współdzielony

Jesteśmy świadkami czegoś takiego, jak rozród współdzielony, który jest możliwy dzięki technice o nazwie „invocell”. Jaki jest efekt końcowy? Urodził się zdrowy chłopiec o imieniu Derek, a specjaliści chętnie zaznaczają, iż jest to świetna metoda, która w dodatku kosztuje o prawie połowę mniej niż in vitro.

Dla tych dziewczyn, to niezwykłe doświadczenie, a wszystko sprowadza się do tego, że obie kobiety mogły nosić zarodek na pierwszym etapie ciąży! To z kolei przełożyło się na wspólne doświadczanie macierzyństwa, co dla pary było niezwykle ważne.

Biolog, Felipe Gallego, zaczął tłumaczyć, iż dodatkowo invocell jest bardziej naturalnym sposobem, który nie wymaga inkubowania zewnętrznego. Mamy tu po prostu sytuację, w której pierwsze dni rozwoju embrionalnego odbywają się w ciele kobiety.

30-letnia Estefania i 27-letnia Azahara cieszą się z narodzin synka, Dereka. Specjaliści wyjaśniają, że od pacjentki numer jeden wybrali oocyty, czyli komórki dające początek komórkom jajowym. Później wystarczyło połączyć je z nasieniem, które pochodziło z banku nasienia w Sewilli. Kolejnym etapem było skorzystanie z kapsułki invocell (pełni funkcję inkubatora), która została wprowadzona pod szyjkę macicy drugiej pacjentki, gdzie pozostała przez cztery dni. Warto podkreślić, iż takie kapsułki umieszcza się pod szyjką macicy, ale są one wyposażone w element zapobiegający przesuwaniu się i ew. wypadnięciu.

