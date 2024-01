Najdroższa kremówka na świecie, najdroższe ziemniaki... "1670" rozbiło bank licytacji na WOŚP

Serial „1670” to olbrzymi sukces Netflixa. Nie tylko pokochali go Polacy, ale także chętnie oglądany jest w innych krajach. Mówi się o tym, że jego sukces znacząco wpłynął na wzrost abonentów popularnej platformy streamingowej. Serial robi prawdziwą furorę. Jego sukces udało się świetnie wykorzystać w związku z 32. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce w niedzielę 28 stycznia. Na licytacje trafiły spacer z ojcem Jakubem po Wadowicach oraz obiad z Zofią i Janem Pawłem.

Finał WOŚP-u za nami. Liczenie pieniędzy trwa, a wiele licytacji wciąż jest jeszcze otwartych. Ostateczną kwotę, jaką udało się zebrać, dopiero poznamy, ale już teraz wiele wskazuje na to, że uzbierana suma będzie rekordowa. Polacy hojnie wrzucali pieniądze do puszek, a także przystępowali do licytacji. Wciąż jeszcze mogą to zrobić, bo wiele z nich pozostaje nadal otwarta. Na aukcje trafiły rzeczy oraz usługi zarówno od prywatnych osób, jak i gwiazd.

Wielki sukces aukcji z bohaterami serialu „1670”

Patrząc, jak wielki sukces odniósł serial „1670”, nie mogło zabraknąć licytacji związanej z produkcją. Był to strzał w dziesiątkę, bo aukcje rozbiły bank. Fani serialu i ludzie o wielkich sercach mogli liczyć na dwie licytacje. Pierwszą z nich, która została już zakończona, był spacer z ojcem Jakubem, czyli Michałem Sikorskim po Wadowicach. Próbę podjęło 28 osób, a wyjątkową szansę dostała osoba, która zaoferowała ponad 35 tys. złotych. Darczyńca będzie miał okazję pospacerować po Wadowicach w doborowym towarzystwie i… zjeść kremówkę.

Kolejna licytacja to możliwość zjedzenia ziemniaczanego obiadu w towarzystwie serialowej Zofii i Jana Pawła, czyli Katarzyny Herman i Bartłomieja Topy. Okazja wyjątkowa, a cel szczytny więc i kwota musi być pokaźna. Licytacja zakończy się 1 lutego. W momencie pisania tego artykułu suma, jaką oferuje osoba zainteresowana obiadem wyniosła ponad 50 tys. zł.

Zapraszamy Państwa do wylicytowania spotkania z nami, okraszonego ziemniaczanym posiłkiem (do wyboru bulwy, ziemniaki, pyry i kartofle). Dania przygotują najlepsi nasi kucharze, pracujący czasowo w zaprzyjaźnionym Pałacu w Małej Wsi (zaledwie parę dni drogi od Adamczychy). Możliwości jest wiele: spacer wśród starodrzewiu modrzewiowego, kąpiel w przeręblu, wizyta w Pałacowej Kaplicy etc. etc. - brzmi opis licytacji.

Źródło: Antyradio/Allegro

