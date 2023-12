Gwiazda „Diuny” uderzona w twarz podczas spotkania z fanami [WIDEO]

Florence Pugh pojawiła się w niedzielę w São Paulo na imprezie dla miłośników komiksu i filmu Comic Con. Podczas festiwalu Pugh razem z kolegami z planu spotkali się z fanami „Diuny”. Przy okazji promowali drugą część filmu, która premierę będzie miała za kilka miesięcy. Aktorka z pewnością na długo zapamięta ten dzień. Nie tylko ze względu na licznych fanów, ale także na incydent, jaki miał miejsce podczas wydarzenia.

Florence Pugh dostała w twarz podczas spotkania z fanami

Sieć obiegł filmik, na którym widać, jak podczas pozowania do zdjęć z kolegami z planu w pewnym momencie w kierunku 27-letniej aktorki leci niezidentyfikowany przedmiot, który następnie uderza ją w twarz. Choć nie jest jasne, jaki dokładnie był to przedmiot, to po reakcji Florence można podejrzewać, że był to bolesny incydent. Prawdopodobnie to ktoś z tłumu rzucił w stronę gwiazdy przedmiotem.

Nie trzeba było długo czekać, aż nagranie trafi do sieci. Widzimy na nim nie tylko reakcję aktorki, ale także zaskoczenie ze strony innych osób. Oburzenia w sieci nie kryli także internauci. Wielu z nich zwróciło uwagę, że coraz więcej artystów pada ofiarami podobnych ataków. Często rzucane są w ich kierunku butelki z wodą lub kubki z napojami.

Druga część filmu „Diuna” ma trafić do kin za oceanem 1 marca 2024 roku.

Źródło: Antyradio/Film.wp.pl/X

