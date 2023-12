Polak ceniony na całym świecie. Dorociński w koreańskim filmie!

Wygląda na to, że polscy aktorzy mają potencjał do tego, żeby z powodzeniem podbijać zagraniczną branżę filmową, a Marcin Dorociński jest tego idealnym przykładem.

Recenzenci są zachwyceni, a Marcin Dorociński miał okazję zagrać w koreańskim filmie. Tego typu informacje są niezwykle ekscytujące dla polskich miłośników kina, którzy przy okazji kibicują naszym aktorom.

Zanim przejdziemy dalej, warto jeszcze przypomnieć o innym sukcesie, mianowicie „Chłopi” to prawdziwy hit i można powiedzieć, że to jedyna taka produkcja w tym roku!

Marcin Dorociński podbija świat!

Nie dość, że Marcin Dorociński mógł się niedawno cieszyć sukcesem związanym z „Mission Impossible”, to okazuje się, że polski aktor „atakuje” zagraniczne rynki ze zdwojoną siłą – Dorociński zagrał w koreańskim filmie, a recenzenci są bardzo zadowoleni.

O co konkretnie chodzi? Otóż Marcin Dorociński miał okazję zagrać w koreańskim dramacie „Okup”. Co prawda nie powinniśmy przesadzać i należy zwrócić uwagę na to, iż jego rola zalicza się raczej do tych mniejszych, ale za to ma spore znaczenie dla samej fabuły oraz jej dalszego rozwoju. Marcin Dorociński został obsadzony w roli kolekcjonera dzieł sztuki!

Seong-hun Kim podjął decyzję o zaproszeniu polskiego aktora do współpracy. Produkcja jest dramatem, lecz nie zabrakło tu mocnych elementów akcji. Wszystko kręci się wokół zadania polegającego na bezpiecznym dostarczeniu gigantycznej sumy pieniędzy, pełniącej funkcję okupu. Oczywiście jak to często bywa, w międzyczasie pojawiają się pewne komplikacje...

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo tego, iż zagraniczna premiera już się odbyła, to po prostu ciężko stwierdzić, czy ta produkcja będzie wyświetlana w polskich kinach. Mimo tego, ciekawostką niewątpliwie jest fakt, że trafił się seans w Polsce, a było to w ramach Korean Film Festival. O swych odczuciach opowiedział m.in. Michał Hernes, który zaznaczył, że Dorociński zaimponował mu swoim luzem i talentem.

Źródło: Antyradio/Gazeta.pl

