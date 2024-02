„Jakby AI zrobiła idealny film dla twojego chłopaka”. Grają tu Sweeney i Johnson

Madame Web jest znana również jako Cassandra Webb. Ta legendarna bohaterka ze świata komiksów uniwersów Marvela, będzie grana przez Dakotę Johnson. W związku z tym aktorka pokaże nam zdolności przewidywania wydarzeń, które nie miały jeszcze miejsca. Oczywiście to nie koniec, bo w obsadzie znalazła się choćby i niezwykle popularna Sydney Sweeney, do której wzdycha wielu mężczyzn z całego świata!

Ten film to marzenie facetów?

Dziennikarze z serwisu Comic Book Movie zwracają uwagę na wypowiedź Dakoty Johnson, która rozbawiła sporo osób. Gdyby sztuczna inteligencja otrzymała zadanie stworzenia produkcji, która spodoba się większości facetów z całego świata… to swymi algorytmami wyprodukowałaby właśnie film „Madame Web”?

Jest to oczywiście tylko żart, który nawiązuje m.in. do tego, iż mamy tu piękne kobiety, a do tego jeszcze film skupia się na komiksowym uniwersum, co z reguły podoba się wielu facetom. Kto wie, może AI faktycznie zrobiłoby właśnie taki film, gdyby pojawiła się taka komenda?

Przypominamy, że premiera „Madame Web” odbędzie się już 14 lutego 2024 roku. Wcześniej pisaliśmy m.in. o tym, że czytanie w myślach już działa, a naukowcy chcą uzyskać 90% skuteczności. Jeżeli natomiast lubicie nietypowe zabawy, to mamy pytanie: w którą stronę idzie koń? Ta iluzja podzieliła internautów!

Źródło: Antyradio/Comic Book Movie

