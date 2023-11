Uważajcie na randkach. Spider-webbing to nowy toksyczny trend

O zjawisku donosi m.in. Daily Mail, a specjaliści zaznaczają, że chodzi tu o sytuację, w której dana osoba zostaje tak jakby uwięziona w „sieci oszustw i manipulacji”. To z kolei przekłada się na niestabilny, toksyczny związek, a najgorsze ma być to, iż znaki ostrzegawcze niekoniecznie będą łatwe do wykrycia. Efekt jest taki, że nawet nie zauważamy, jak ktoś „oplata nas toksyczną siecią”, trochę jak pająk.

Zalew miłosnych gestów nagle się urywa

Za przykład czegoś, co sugeruje, że powinniśmy być ostrożni, podano choćby sytuację, w której najpierw jesteśmy obsypywani prezentami, ogromną dawką zainteresowania, a także romantycznych gestów, natomiast chwilę później wszystko się urywa w dość nienaturalny sposób. Można powiedzieć, że jest to przechodzenie z dwóch ekstremalnych stanów: przesadnie dużo czułości, a potem zaskakująco mało.

Inne szkodliwe zjawisko, które często uznaje się za element spider-webbingu, to próby partnera lub partnerki, sprowadzające się do kontrolowania narracji pewnych wydarzeń. Jeśli ktoś chce sprawić, żebyśmy dosłownie zaczęli wątpić w słuszność i racjonalność większości podejmowanych przez nas decyzji, to raczej nie jest to nic dobrego. Warto zapoznać się z takim pojęciem, jak np. gaslighting, czyli właśnie forma manipulacji, charakterystyczna dla toksycznych związków.

To wszystko z miłości

Eksperci zalecają także ostrożność w innym zakresie. Czasem może się okazać, że szkodliwe zachowania będą wyjaśniane tym, jak bardzo dana osoba nas kocha. Gdy tylko powiemy, że spotkało nas coś złego ze strony drugiej połówki, natychmiast otrzymamy taką odpowiedź, iż jest to przede wszystkim efekt wielkiej miłości, a to z kolei powinno być wystarczającym usprawiedliwieniem.

Ostatecznie temat nie jest prosty i na pewno łatwo powiedzieć, że trzeba „zachować czujność w nowym związku”, lecz znacznie trudniej jest to zrobić, a do tego jeszcze w odpowiednio wyważony sposób. Podsumowując, spider-webbing to w uproszczeniu sieć szkodliwych zachowań w związku, którymi jesteśmy oplatani, co może się kojarzyć z pajęczą siecią.

Na koniec przypominamy, iż pisaliśmy, że zdaniem niektórych kobiet facet musi wydać 8 tys. zł na randki. Informowaliśmy również o tym, jak rozpoznać przemoc psychiczną (jest 10 niespodziewanych oznak). Ponadto, dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że iloraz inteligencji nie ma znaczenia w podatności na techniki manipulacji.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!