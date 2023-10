Kobiety go uwielbiały. Teraz zrezygnował z wąsa i ciężko go rozpoznać

To słynny aktor z Hollywood, który cieszył się choćby sporym zainteresowaniem ze strony kobiet. Wielu kojarzyło go z imponującymi wąsami, lecz czas sprawił, że Tom Selleck trochę zmienił swój wizerunek.

Można powiedzieć, że jego wąsy były czymś kultowym, ale dzisiaj Tom Selleck postawił już na odrobinę zmieniony wygląd. Konkretniej mówiąc, 78-latek zrezygnował z samego wąsa i uzupełnił swój zarost… teraz jego twarz zdobi elegancka broda. W związku z tym, niektórzy mogą mieć problemy z natychmiastowym rozpoznaniem gwiazdy Hollywood.

O sytuacji informuje m.in. serwis Page Six, którego dziennikarze stwierdzili, iż aktor mógł rozpocząć tzw. „No Shave November” z dużym wyprzedzeniem. To prawdopodobnie jedynie żart, który nawiązuje do tego, iż wśród niektórych osób panuje swego rodzaju tradycja zapuszczania zarostu w listopadzie. Ta zabawa jest również sposobem na promowanie zdrowego trybu życia. Wróćmy jednak do samego Toma Sellecka.

Tom Selleck jako słynny detektyw

Tom Selleck ma własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. W swej karierze miał okazję zdobyć sporo nagród i zaczynał dość wcześnie, bo już w latach 60. Grał zarówno w serialach, jak i w filmach, a niektórzy mogą go kojarzyć choćby z „Pana i Pani Kiler” (Killers). Fani „Aniołków Charliego” także mogą pamiętać Toma Sellecka, ale na koniec warto wspomnieć jeszcze o jego roli detektywa z serialu „Magnum” (lata 1980 – 1988).

Thomas Magnum jest weteranem wojennym, który mieszka na Hawajach i spełnia się jako… prywatny detektyw. Podobno w latach 80. popularność tego serialu była ogromna, co oczywiście w sporej mierze jest zasługą samego Toma Sellecka.

