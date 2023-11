Był gwiazdą „Rodziny zastępczej”. Mimo przykrej diagnozy nie skończył kariery

„Rodzina zastępcza” to obok „Miodowych lat” kultowy polski serial. Większość Polaków do dzisiaj pamięta i zna bohaterów seriali. Spora część osób uważa je za najlepsze w historii. Niektórzy tak bardzo je pokochali, że z nadzieją liczą na kontynuację produkcji. Niestety, choć cień szansy pojawił się niedawno, to raczej istnieje mała szansa, że faktycznie ekipa zdecyduje się na kontynuację.

Bohaterowie serialu „Rodzina zastępcza” zyskali ogromną sympatię. Widzowie pokochali nie tylko serialowe postacie, ale także aktorów, grających główne role. Wśród nich był Tomasz Dedek, czyli Jędrula - producent filmowy a prywatnie mąż słynnej Alutki, granej przez Joannę Trzepiecińską. Po zakończeniu emisji serialu każdy z aktorów skupił się na swojej własnej karierze, niekoniecznie związanej z aktorstwem. Niestety Tomasz Dedek kilka lat temu musiał skupić się nie tylko na sprawach zawodowych, ale także na walce o swoje zdrowie.

W 2019 roku aktor podzielił się ze światem szokującymi i bardzo przykrymi wiadomościami. Zdiagnozowano u niego złośliwego raka prostaty. Przed diagnozą gwiazdor „Rodziny zastępczej” uskarżał się na uciążliwy ból biodra. Wykonał więc rezonans i biopsję, która wykazała druzgocącą diagnozę.

Tomasz Dedek mimo walki z chorobą nie zakończył kariery

O swoich zmaganiach aktor opowiedział w „Dzień Dobry TVN”. Zdradził, że sytuacja była bardzo poważna, a rozwiązaniem okazała się operacja.

W skali do 10 punktów miałem 9, a to była sytuacja zagrażająca życiu. Trafiłem na wspaniałego lekarza i podjęliśmy decyzję o operacji - mówił podczas wywiadu

Mimo walki z poważną chorobą nawet nie myślał o tym, aby zrezygnować z aktorstwa. Przeszedł chemioterapię i radioterapię. Dla aktorstwa był w stanie zrobić bardzo wiele, nawet… uciec ze szpitala.

Gramy spektakl, Tomek przyjechał i mówi: "Patrzcie przez okno, czy nie ma policji, bo uciekłem ze szpitala"(...). Zagrał przedstawienie i natychmiast z powrotem jechał do szpitala" - opowiedział w "DDTVN" aktor Rafał Rutkowski.

Dzisiaj Tomasz Dedek również jest aktywny w branży. Ostatnio zagrał m.in. w serialu „Przyjaciółki”. Wystąpił też w teledysku rapera Maty.

