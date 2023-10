Jak teraz wygląda rodzina ze „Świata wg Bundych”? Peggy wciąż powala urodą

„Świat według Bundych” to popularny serial z przeszłości, który swego czasu był ceniony przez wielu ludzi z całego świata. Polacy także pamiętają Ala Bundy’ego, ale jak bardzo zmienił się aktor, który odgrywał słynną postać?

Oryginalny tytuł serialu z lat 80. i 90. brzmiał „Married... with Children” i jest to jeden z najdłużej emitowanych seriali komediowych w USA. Można powiedzieć, że widzowie otrzymali możliwość śledzenia „przeciętnej amerykańskiej rodzinki”, ponieważ głową rodziny jest tu sprzedawca butów, a jak to często bywa w różnego rodzaju żartach… wydawaniem ciężko zarobionej pensji najchętniej zajmuje się żona.

No dobrze, ale jak po tych wszystkich latach zmienili się aktorzy, odgrywający ważne role w „Świecie według Byndych”? Zacznijmy od Ala Bundy’ego, w którego wcielał się Edward Leonard O’Neill. Amerykański aktor urodził się w 1946 roku, więc jeśli ktoś uważnie nie śledził jego losów (mimo innych popularnych ról), to może być lekko zaskoczony prostym faktem, że przybyło mu lat i nie wygląda tak, jak można go pamiętać z samego serialu o Bundych. Poniżej przykładowe zdjęcie po latach.

Fot. Featureflash Photo Agency/shutterstock.com

Ed O’Neill zagrał kluczową rolę, ale pamiętajmy, że „Świat według Bundych” to jeszcze żona słynnego sprzedawcy butów, który przynosił wypłatę do domu. Chodzi oczywiście o Peggy Bundy, w którą wcieliła się urodzona w 1954 roku Katey Sagal (Catherine Louise Sagal). Tak wyglądała kiedyś:

Tak wygląda na bardziej aktualnych zdjęciach:

„Świat według Bundych” i pozostali aktorzy po latach

Osoby zainteresowane szerszym spojrzeniem na temat, mogą rzucić okiem choćby na ciekawy materiał opublikowany na kanale YouTube Nicki Swift.

Oglądaj

Widać tam choćby aktora znanego z roli Buda Bundiego, w którego wcielił się David Faustino. Oczywiście nie zabrakło też Kelly Bundy, zagranej przez Christinę Applegate. Poniżej ich bardziej współczesne zdjęcia.

