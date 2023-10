Co takiego ukrywa Hubert Urbański? Odpowiedź zaskakuje. „Yakuza”

Większość osób raczej zgodzi się ze stwierdzeniem, iż Hubert Urbański to elegancko ubrany prezenter, który od lat zajmuje się prowadzeniem słynnego teleturnieju. Nienaganny wygląd na wizji to jedno, lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że gospodarz programu… ukrywa coś pod swymi garniturami, a przynajmniej tak wynika z wpisu na Instagramie.

Internet został rozgrzany do czerwoności, ponieważ ludzie nie wiedzieli o „tajemnicy” Huberta Urbańskiego. Można powiedzieć, że prezenter podzielił się swoim nietypowym hobby, lecz internauci byli w takim szoku, że czasem mieli trudności z zaakceptowaniem nowej informacji. Jedna z osób napisała: „A pytanko, co z tym tatuażem, istnieje czy to naklejka?”. Inni żartowali w odrobinę inny sposób, ponieważ wspominali o ewentualnych skojarzeniach: „Kurde normalnie Yakuza...;)”.

Hubert Urbański zaskakuje!

Akurat jesteśmy zdania, że ten czarny tatuaż o sporych rozmiarach, w tym konkretnym przypadku nie ma realnego związku z czymś takim, jak wspomniana wcześniej Yakuza. Jednak trzeba przyznać, że zdjęcie opublikowane na Instagramie wciąż może zaskoczyć! W końcu jest to prowadzący jednego z najpopularniejszych teleturniejów w naszym kraju, a spora część widowni kojarzy go głównie z rolą bardzo eleganckiego gospodarza.

Na zdjęciu, które udostępnił Hubert Urbański, widzimy sławnego prezentera TVN bez koszuli. Prezentuje on plecy, na których widać wielki tatuaż przedstawiający chińskiego, podłużnego smoka. Czarny tatuaż zakrywa niemal całe plecy i prezentuje się naprawdę widowiskowo.

Na koniec przypominamy o pewnej ciekawostce, mianowicie jeden z uczestników „Milionerów” dostał kontrowersyjne pytanie o... kajzerkę. Niezwykłe jest to, że po zakończeniu programu postanowił udać się do prawnika, a potem do sądu. Wszystko dlatego, że pan Waldemar odpadł jeszcze przed progiem gwarantowanego tysiąca. Pechowe było dla niego pytanie o to, ile nacięć ma kajzerka. Uczestnik udzielił odpowiedzi, że 4, natomiast system uznał tę odpowiedź za błędną i wskazał na 5 nacięć. Gdyby okazało się, że Hubert Urbański dorobi się tatuażu z kajzerką, to przynajmniej będziemy znać potencjalną motywację!

