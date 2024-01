AC/DC rusza w trasę koncertową w zmienionym składzie? Znany komik zdradził szczegóły

W 2023 roku legendarny zespół AC/DC powrócił na scenę po 7 latach nieobecności. Muzycy pojawili się na słynnym festiwalu Power Trip. Tym samym, na którym miał wystąpić Ozzy Osbourne, jednak ze względu na problemy zdrowotne został zmuszony odwołać swój występ.

AC/DC ruszy w trasę koncertową bez Cliffa Williamsa?

Pojawienie się AC/DC na scenie po kilkuletniej przerwie dało wielu fanom nadzieję na stały powrót. W ubiegłym roku minęło 50 lat od powstania grupy. Mimo tak wyjątkowej okazji nie pojawiły się niespodzianki w postaci nowego albumu czy zapowiedzi koncertów. Teraz być może fani otrzymają rekompensatę. Otóż pojawiły się doniesienia, że rok 2024 upłynie AC/DC pod znakiem trasy koncertowej. To bardzo dobra wiadomość, ale jest też ta zła. Zespół ma wystąpić w zmienionym składzie. W szeregach ma zabraknąć basisty Cliffa Williamsa.

Kliknij w poniższy baner i zagłosuj na Płytę Rocka Antyradia 2023:

Cliff w 2016 roku odszedł na emeryturę, jednak kilka lat później brał udział w nagraniach do albumu Power Up z 2020 roku. Fani mieli wówczas nadzieję, że jego przejście na emeryturę nie powinno być brane zbyt serio. Kolejny dowód na to otrzymali na wspomnianym wcześniej festiwalu Power Trip. Zespół wystąpił wraz z legendarnym basistą.

Niestety według najnowszych doniesień, Cliff znów ma zrobić krok w tył i wycofać się z grania koncertów. Ostatnio informacjami na ten temat ze światem, za mediów społecznościowych podzielił się zaprzyjaźniony z muzykami komik Dean Delray.

Wczoraj od bardzo wiarygodnego źródła dowiedziałem się, że AC/DC wyruszy w tym roku w trasę z nowym basistą. Nie powiem, kto to jest, niech AC/DC sami o tym poinformują – pisał w mediach społecznościowych komik.

Źródło: Antyradio//Instagram

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!