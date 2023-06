W dniach 13-16 lipca boiska przy Maratońskiej znów wypełnią się miłośnikami gitarowych brzmień i niepowtarzalnej atmosfery. W line-upie Jarocin Festiwalu obejmującym dwie sceny – dużą i małą – pojawi się ponad trzydziestu artystów i solistów, w tym zespoły świętujące jubileusze. 36 zespołów, 3 dni pełne koncertów, 2 sceny, Jarocińskie Rytmy Młodych i wydarzenia towarzyszące. Bilety są dostępne w sprzedaży na www.jarocinfestiwal.pl.

Jarocin Festiwal 2023: Data, miejsce, bilety, line-up. Najważniejsze informacje

Line-up Jarocin Festiwalu: Soulfly, Agnieszka Chylińska, Nosowska, Tomek Lipiński + Goście, Zalewski śpiewa Niemena, T.Love, Lech Janerka, Renata Przemyk, Moskwa, Strachy na Lachy, Proletaryat, Voo Voo, Ga Ga Zielone Żabki, Luxtorpeda, WaluśKraksaKryzys, Myslovitz, Rita Pax, Fisz Emade Tworzywo, Closterkeller, Big Cyc, Żurkowski, Anieli, The Bullseyes, Masala Soundsystem, Masturbator, Wrona, Izzy & the Black Trees, Baika, Cinemon, Carnal, Happy Pills, 1125, Lock Down, Blues Monkey, STORO, Stahoo – to wszyscy artyści i artystki, których koncerty w połowie lipca usłyszy publiczność zgromadzona w Jarocinie.

Jarocin Festiwal 2023: Czasówka koncertów

Fot. materiały prasowe

Jarocin Festiwal 2023: Ceny biletów i karnetów



II pula:

Karnet trzydniowy: 239,00 zł

Bilet jednodniowy: 169,00 zł

Bilet na pole namiotowe: 99,00 zł

Bilety dostępne od 15.12.22 (g. 12:00) do 30.06.2023 (g. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

III pula:

Karnet trzydniowy: 269,00 zł

Bilet jednodniowy: 199,00 zł

Bilet na pole namiotowe: 119,00 zł

Bilety dostępne od 30.06.2023 (g. 12:00) do wyczerpania puli biletów.

Cena za bilet dla kampera wynosi 350 zł + 50 zł od każdej osoby. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dzieci do 6. roku życia uczestniczą w wydarzeniu bezpłatnie. Wiek powinien zostać potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka przy wejściu na teren imprezy.

Bilety oraz regulaminy pola namiotowego i festiwalu dostępne na: www.jarocinfestiwal.pl.

Jarocin Festiwal 2023: Jubileusze, goście specjalni i Jarocińskie Rytmy Młodych

Dla muzyków koncerty w Jarocinie mają często sentymentalne i symboliczne znaczenie. W tym legendarnym miejscu, zaczęło się wiele muzycznych historii, dlatego i w tym roku w programie festiwalu nie zabraknie jubileuszy, gości specjalnych i muzycznych niespodzianek. Moskwa zagra koncert z okazji 40-lecia, z kolei Closterkeller i Big Cyc świętować będą 35 lat na scenie. W Jarocinie nie zabraknie też legendy rocka – Tomka Lipińskiego. Wśród zaproszonych przez artystę gości znaleźli się Muniek Staszczyk, Czesław Mozil, Vienio i Pelson.

Do tegorocznej edycji Rytmów Młodych zgłosiła się rekordowa liczba 388 uczestników. Spośród nich jury wybrało 30 wykonawców, którzy trafili do kolejnego etapu, a publiczność wskazała pierwszego finalistę – została nim rockowa grupa Ziembul. Pozostałe cztery miejsca w finale przypadły wykonawcom wskazanym już przez jury. I tak obok Ziembula o zwycięstwo walczyć będzie charyzmatyczna wokalistka Joulie Fox, pełni pasji, nieokrzesania i energii nastolatkowie z Sad Smiles, katowicki Hengelo oraz formacja Francis Tuan. Wielki finał Jarocińskich Rytmów Młodych odbędzie się 13 lipca w jarocińskim amfiteatrze. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł oraz pojawi się na głównej scenie podczas Jarocin Festiwal 2023.

Jarocin Festiwal 2023: Imprezy towarzyszące

Jarocin Festiwal to nie tylko wyjątkowe koncerty, ale też wydarzenia organizowane przez jarocińskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Spichlerz Polskiego Rocka przygotował w swoich przestrzeniach wystawę stałą prezentującą ponad pięćdziesięcioletnią historię polskiego rocka oraz spotkania z artystami. Biblioteka zaprasza do amfiteatru, gdzie poza strefą dziecka z warsztatami, grami i zabawami literackimi zachęca do udziału w akcji „Żywa biblioteka”, podczas której będzie można wypożyczyć „żywą książkę”.

Festiwalowiczów skusić może giełda winylowa, czyli czterodniowa edycja Poznańskiej Giełdy Fonograficznej. W Amfiteatrze melomani znajdą szeroki wybór płyt winylowych, CD i kaset. W programie imprez towarzyszących znalazł się też Jarmark Lokalnego Rękodzieła, kino festiwalowe czy wystawa dotycząca historii Jarocina w Pałacu Radolińskich.

Jarocin Festiwal 2023: Pole Namiotowe i parking

Na terenie festiwalu dostępny będzie płatny parking niestrzeżony. Jak co roku, nie ma możliwości nocowania w aucie na parkingu z wyjątkiem kamperów i samochodów osobowych przystosowanych do spania. Właścicieli pozostałych pojazdów zapraszamy do noclegu na polu namiotowym. Dodajmy, że korzystanie z pola namiotowego jest możliwe dla osób z biletem na pole namiotowe oraz karnetem lub biletem jednodniowym

Teren pola namiotowego będzie strzeżony przez ochronę festiwalu oraz będzie zapewniona całodobowa opieka medyczna. Na polu namiotowym będą wyznaczone miejsca, w których będzie można podładować telefony.

Bilety na parking oraz bilety na pole namiotowe są do kupienia online: jarocinfestiwal.pl/bilety lub na miejscu (płatność kartą płatniczą), do wyczerpania puli miejsc.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.