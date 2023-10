Fani oburzeni cenami biletów na koncerty Sanah. „Ktoś się mocno odkleił”

Sanah zakończyła swoją stadionową trasę koncertową 22 września. Została wówczas pierwszą Polką, która zapełniła największe areny w naszym kraju w pojedynkę. Widać, że piosenkarka chce kuć żelazo, póki gorące i ogłosiła kolejną trasę koncertową po zaledwie dwóch tygodniach. Gdzie wystąpi Sanah?

Tym razem popularna polska artystka skupi się na mniejszych obiektach i wystąpi w bardziej kameralnej oprawie. Trasę koncertową pod nazwą „Bajkowa Sanah” zapowiedziała hasłem „Poezyje i nie tylko”. Tournée rozpocznie się już w marcu przyszłego roku, a dobiegnie końca w maju. Sanah wystąpi łącznie na dziewięciu koncertach.

Oburzające ceny biletów na koncerty Sanah. Mimo to rozeszły się jak ciepłe bułeczki

Choć w sekcji komentarzy nie brakuje głosów oburzenia, to bilety na koncert Sanah rozeszły się na pniu, niczym mięso za PRL-u. Po zaledwie dwóch dniach od ogłoszenia trasy, piosenkarka ogłosiła, że wejściówki zostały wyprzedane. Chodzi o koncerty w Tarnowie, Zabrzu, Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie.

Pod postem na Facebooku Sanah pojawiło się wiele nieprzyjemnych komentarzy związanych z cenami za bilety na jej koncerty. Za najtańszą wejściówkę należało wyłożyć aż 399 złotych, natomiast najdroższe opcje zostały sprzedane za 599 złotych.

„Te ceny to masakra”, „Zaszalała z cenami”, „Hello, tu jest Polska, nie Chicago, nie Londyn”, „Nie zobaczymy się, ceny biletów to jakaś paranoja, współczuję dzieciakom, których rodzice nie mają majątku premiera”, „Mocno się tu ktoś odkleił”, piszą oburzeni fani Sanah. Zarazem zwrócono uwagę na to, że nieraz mniej płaci się za największe zagraniczne gwiazdy, np. koncert Pearl Jam, Lady Gagę czy Hansa Zimmera.

