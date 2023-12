Amerykanin ocenił występ Cugowskiego. W połowie zatrzymał nagranie [WIDEO]

W Polsce nie brakuje wielu świetnych artystów. Krzysztof Cugowski od lat zachwyca nie tylko starsze pokolenie, ale także młodsze osoby. Barwę jego głosy pokochały także osoby spoza naszego kraju.

Amerykanin ocenił występ Krzysztofa Cugowskiego

Wiele osób uwielbia dzielić się ciekawostkami na temat innych krajów. W sieci nie brakuje więc filmików, które prezentują zwyczaje panujące w różnych zakątkach świata, czy testowania lokalnych produktów. Jest też ocena innych. Jeden z Amerykanów postanowił ocenić występ Krzysztofa Cugowskiego. Słów nie zrozumiał, ale nie przeszkodziło mu to w wydaniu werdyktu.

Krzysztof Cugowski znany szerszej publiczności jako wokalista Budki Suflera jest bez wątpienia legendą. Na scenie muzycznej obecny jest od wielu lat. Wciąż zachwyca głosem i tekstami piosenek. Fanów ma nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Krzysztof Cugowski zyskał kolejnego wielbiciela. Jest nim pewien Amerykanin, który na YouTube ocenia wykonania różnych gwiazd. Tym razem na celowniku znalazł się Cugowski. Piosenkarz w ocenianym występie zaśpiewał „Jest taki samotny dom” początkowo sam, a chwilę później z innymi artystami. Już podczas słuchania prowadzący kanał „Reactions by D” zachwycił się Polakiem. W połowie zatrzymał nagranie i przyznał, że co prawda nie rozumie tekstu to sama piosenka i głos wokalisty bardzo mu się podobają.

On jest legendą, prawda? To jest wspaniały utwór. Bardzo, bardzo dobry. Nie rozumiem nawet jednego słowa, ale naprawdę, szczerze podoba mi się ta muzyka. Ludzie na szczycie budynku, to wygląda niesamowicie. - zachwycał się.

Tuż po zakończeniu słuchania, youtuber podsumował cały występ.

To było bardzo dobre. Nie wiem, o czym była piosenka, ale wokalista zaśpiewał cudownie. Wszystko jest świetne. […] Niesamowita, dobra muzyka. To była przyjemność, naprawdę

