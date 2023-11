Aż trzy koncerty rockowej legendy w Polsce. Wspaniała wiadomość!

Godspeed You! Black Emperor to ceniony na całym świecie zespół, który ma wielu oddanych fanów. Teraz trzeba podkreślić niezwykle pozytywną wiadomość, która poprawi humor niejednemu koneserowi rockowych brzmień.

Godspeed You! Black Emperor w Polsce

Tak, to prawda! Godspeed You! Black Emperor pojawi się w Polsce, a konkretniej mówiąc chodzi o to, że ogłoszono przyszłoroczną trasę koncertową, która ku uciesze wielu polskich fanów, będzie uwzględniać nasz kraj.

Jeśli tylko zagłębimy się w temat, to okaże się, że dobre wieści tak naprawdę zamieniają się we wspaniałą nowinę. Chodzi o to, że te muzyczne legendy pojawią się aż na trzech koncertach w Polsce. Zespół Godspeed You! Black Emperor już w kwietniu przyszłego roku odwiedzi Polskę. Artyści podkreślili, iż chodzi o takie miejscowości:

Warszawa, Progresja (14.04.2024)

Gdańsk, B90 (16.04.2024)

Kraków, Kamienna 12 (17.04.2024)

Biletomat, Eventim i eBilet to miejsca, w których chętni mogą się zabrać za kupowanie biletów (są dostępne w sprzedaży). Godspeed You! Black Emperor to legenda, która oferuje m.in. punkową bezkompromisowość, a także śmiałe, epickie brzmienia muzyki gitarowej, więc jest to niewątpliwie zespół, którym warto się zainteresować.

Pisaliśmy również o tym, że lenistwo może być oznaką wysokiej inteligencji, Janek z Zanzibaru jest królem Tiktoka, a do tego jeszcze Arnold Schwarzenegger pokazał sylwetkę.

Źródło: Antyradio/Teraz Muzyka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!