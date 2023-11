Brytyjskie legendy na jedynym koncercie w Polsce! Wyjątkowa okazja

Fani mają powody do wielkiej radości. Będzie to jedyny występ duetu w Polsce w przyszłym roku, więc miłośnicy Pet Shop Boys najpewniej będą chcieli skorzystać z faktu, że brytyjskie legendy nas odwiedzą.

Świetną muzykę tworzą od lat, natomiast ich fani dostaną niezwykłą okazję do zyskania niezapomnianych wspomnień. Jak możemy przeczytać w informacji prasowej:

Zespół PET SHOP BOYS wystąpi 3 lipca 2024 roku na warszawskim Torwarze w ramach trasy koncertowej „DREAMWORLD The Greatest Hits Live”. Będzie to jedyny występ duetu w Polsce w przyszłym roku. Bilety w przedsprzedaży na www.biletserwis.pl dostępne będą już 22 listopada o godzinie 10:00, a dzień później rozpocznie się sprzedaż ogólna.

Pet Shop Boys i ich największe hity!

Koncerty w latach 2022 i 2023 okazały się wielkim sukcesem i w dodatku zebrały wyjątkowo dobre recenzje. Warto przypomnieć, że The London Evening Standard opisał występ Pet Shop Boys w London O2 Arena jako „ekscytującą prezentację 40 lat świetności”. To nie koniec, gdyż The Times stwierdził, że londyński show był „mądry, stylowy, czasem przejmujący, często ekscytujący”.

Zespół wpisano nawet do Księgi Rekordów Guinnessa, jako duet odnoszący największe sukcesy w historii brytyjskiej muzyki. Nagrali wiele hitów, które trafiły do pierwszej dziesiątki europejskich przebojów, a cztery z nich zostały utworami numerem jeden. Wiele osób ceni sobie takie utwory, jak chociażby „West End Girls”, „Suburbia”, „It's a Sin”, czy np. „What Have I Done to Deserve This?”.

W ostatnich latach zespół Pet Shop Boys występował na wielu największych festiwalach na świecie, a w 2022 roku duet wystąpił przed ogromną publicznością na scenie festiwalu w Glastonbury, na której wcześniej prezentował się w 2010 roku.

Jeszcze raz zaznaczamy, iż koncert Pet Shop Boys odbędzie się 3 lipca 2024 roku w COS Torwar w Warszawie. Bilety będą dostępne w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis już 22 listopada o godzinie 10:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się następnego dnia na www.biletserwis.pl.

