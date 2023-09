Nowy teledysk Metalliki już dostępny! Zobaczymy w nim wyjątkowego gościa

„Too Far Gone?” Metalliki z wyjątkowym materiałem wideo, który nie tylko dobrze brzmi i wygląda, ale przy okazji motywuje do działania.

Świetny występ został udokumentowany 6 sierpnia, w trakcie drugiego wieczoru trasy M72 w New Jersey, a Metallica oczywiście rozpieszcza swoich fanów i chętnie dzieli się koncertowym singlem „Too Far Gone?”. Stanowi to przedsmak wydarzeń zaplanowanych na 5 i 7 lipca 2024 roku, gdy zespół wystąpi na PGE Narodowym.

Utwór „Too Far Gone?” z albumu „72 Seasons” jest ceniony przez wielu ludzi i można powiedzieć, że zaskakująco szybko stał się pewnego rodzaju „ulubieńcem” miłośników Metalliki. Niezwykle pozytywne jest to, że studyjna wersja utworu doczekała się teledysku w reżyserii Coana „Buddy’ego” Nicholsa, który zdecydował się wykorzystać surowy materiał z występów Metalliki, a do tego jeszcze przeplatać go z ujęciami profesjonalnego skejtera Felipe Nunesa. Efekt jest bardzo ciekawy!

Oglądaj

Felipe Nunes działa bez wymówek!

Skorzystamy z okazji do przybliżenia historii Felipe Nunesa, który może być uznany za doskonały przykład osoby, starającej się działać bez żadnych wymówek. Chłopak dosłownie stracił nogi w wieku 6 lat. Niestety, udał się z przyjaciółmi na tory kolejowe, żeby znaleźć sobie jakieś zajęcie, a to skończyło się tragicznie. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że wskakiwali do jadącego pociągu! Wypadek przy tej niecodziennej zabawie skończył się amputowaniem nóg.

Błędy z lat młodości czasem zostają z nami na resztę życia, ale Felipe Nunes nie chciał się zwyczajnie poddać. Zamiast tego, chłopak znalazł sobie alternatywę dla nóg… coś, co choć trochę pozwoliło uzyskać zwiększony poziom mobilności. Dzięki temu, że sąsiad podarował mu deskorolkę, Felipe mógł na chwilę zapomnieć o swoim wózku inwalidzkim, co było prawdziwym kluczem do wolności!

Oglądaj

Chłopak regularnie uczył się nowych sztuczek i zwiększał swoje poczucie pewność w trakcie jazdy na deskorolce. W końcu doszło do tego, że po prostu wziął udział w lokalnych zawodach w swej rodzinnej miejscowości. Brzmi niewiarygodnie? To co powiecie na fakt, że po czasie został zawodowym deskorolkowcem? Felipe Nunes skupił się na działaniu bez wymówek i znalazł wolność w sporcie.

