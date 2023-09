Ed Sheeran nieoczekiwanie pojawił się na ślubie zwykłych ludzi. Na nagraniu wygląda to tak, że młoda para jest w lekkim szoku, natomiast artysta robił swoje i nie zwracał uwagi na ich miny. Co ciekawe, Sheeran zaśpiewał swój nowy singiel i z pewnością jest to oryginalna forma promowania swego wizerunku, ale przy okazji można uznać to jeszcze za miły gest. W końcu takie wydarzenie raczej pozostanie w pamięci młodej pary na długie lata, prawda?

Ślub? Niech gra muzyka!

Ed Sheeran jest gotowy na wszystko. Muzyk zagra niespodziewany crossover, nawet jeśli wiele osób uzna to za zwykły żart. Jakby tego było mało, kiedyś Sheeran nagrał piosenkę dla Pokemonów, co z kolei można uznać za collab, którego nikt nie chciał, ale każdy potrzebował. To nie koniec interesujących przygód artysty, bo niedawno zabrał się za… wparowywanie na śluby niczego niespodziewających się osób. Filmik trafił do sieci i wyraźnie widać, że Sheeran przerywa ceremonię ślubną w Las Vegas! Chwyta za swoją gitarę, śpiewa i gra… czego chcieć więcej? Żeby przytulił? To też zrobił!

Zakochani szykowali się do złożenia przysięgi małżeńskiej, lecz słynny artysta wparował i podjął się śpiewania piosenki „Magical”. Najzabawniejsze jest to, że młoda para chyba naprawdę o niczym nie wiedziała. Warto zwrócić uwagę choćby na minę pana młodego, która jest bezcenna.

Oglądaj

O wydarzeniu informuje m.in. Entertainment Tonight, gdzie zwrócono uwagę również na fakt, że artysta chciał zostać świadkiem. Później przypomniano jeszcze, że Ed Sheeran po prostu lubi takie akcje. Dajcie znać w ankiecie, co o tym myślicie!

