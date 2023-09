Ozzy to dziadek na medal, ale tych zasad nie złamie. Jack zdradził szczegóły

Ozzy Osbourne chętnie zajmuje się swoimi wnukami. Jest jednak jedna rzecz, której choćby go namawiali, nie zrobi. Jack Osbourne zdradził, o co chodzi.

Ozzy Osbourne ostatnio nie ma najlepszego czasu. Wciąż mierzy się z problemami zdrowotnymi. Fani mieli nadzieję, że w tym roku zostanie gwiazdą festiwalu Power Trip. Niestety mimo wcześniejszych zapowiedzi Ozzy nie pojawił się na wydarzeniu, nad czym bardzo ubolewał. Teraz czeka go kolejna operacja, a osoby z branży nie wróżą mu powrotu do koncertowania.

Jakim dziadkiem jest Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne mimo muzycznej przerwy nie nudzi się. On i jego szalona rodzinka postanowili wrócić do fanów i ruszyli z serią podcastów, w których uchylają rąbka tajemnicy ze swojego życia. Oprócz tego wokalista zespołu Black Sabbath spełnia się jako dziadek. Wnukami chętnie się opiekuje i wychodzi mu to naprawdę świetnie. Jack Osbourne w rozmowie z Fox News Digital przyznał, że jego tata jest świetnym dziadkiem, jednak jest rzecz, której za żadne skarby nie zrobi. Jack zdradził, że Ozzy ma problem ze… zmianą pieluszek!

Mój tata mówi: „Do cholery, nie”. Mój tata jest z pokolenia, w którym mężczyźni nie dotykali pieluch. To nie jest to, co robią ojcowie. - tłumaczył.

Seans filmowy z dziadkiem Ozzym? Nic z tego!

„Książę Ciemności” ma jeszcze jedną zasadę, której nawet dla wnuków nie złamie. Chodzi o wspólny seans filmowy.

To zabawne, ale jeśli moje dzieci są w domu i wszystkie chcą położyć się do łóżka i oglądać telewizję z mamą, tata powie NIE. Wtedy wstanie z łóżka i sobie pójdzie. Mówi: „Nie zrobię tego. Nie chcę, żeby potem poszły do szkoły ze świadomością, że spały w łóżku ze swoim dziadkiem. - mówił Jack Osbourne, który przyznał, że szanuje stawiane przez Ozzy’ego granice.

Mimo twardych i nie do złamania zasad, jakich trzyma się Ozzy Osbourne, rodzina podkreśla, że chętnie opiekuje się wnukami i uwielbia spędzać z nimi czas. Jack Osbourne jest ojcem czwórki dzieci, a Kelly Osbourne mamą jednego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!