Nicko McBrain wciąż mierzy się ze skutkami udaru. „Musiałem improwizować”

Problemy zdrowotne nie omijają nawet największych muzyków. Coś o tym wie Ozzy Osbourne, Corey Taylor czy ostatnio Kazik z Kultu. O stuprocentowy powrót do zdrowia walczy też Nicko McBrain.

Perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden latem podzielił się ze światem informacją, że na początku tego roku przeszedł udar. W jego wyniku muzyk doznał częściowego paraliżu. Sytuacja była tak poważa, że Nicko myślał już nawet o końcu kariery.

Nicko McBrain walczy o powrót do pełnej sprawności

Na szczęście McBrain nie poddał się, a w zmaganiach w walce o powrót do zdrowia wspierali go bliscy, koledzy z zespołu i menedżer. Choć od tamtego wydarzenia minęło już trochę czasu, to Nicko wciąż nie może mówić o powrocie do pełnej sprawności.

Teraz w wywiadzie dla „Trunk Nation”, Nicko McBrain poinformował, jak się czuje i z czym jeszcze się mierzy:

Powiedziałbym, że odzyskałem 85-90 procent sił, ale nadal nie mam tak zwinnych i szybkich palców. Palce to ostatnia rzecz, w jakiej odzyskuję sprawność. Musiałem zmienić niektóre przejścia. Musiałem na próbach improwizować niektóre przejścia, żeby móc zagrać te piosenki. Teraz w końcu czynię pewne postępy. Ale muszę poczekać, aż znowu wrócimy do grania prób. Bez wątpienia odzyskuję siłę! I mam wspaniałe wsparcie od menedżera, zespołu i fanów. Okazali mi tyle miłości, że jest to niesamowite.

