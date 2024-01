Planujesz pierwszą randkę? W ten sposób zwiększysz jej powodzenie

Jedna rzecz potrafi zwiększyć szansę na pierwszą randkę aż o 48 procent. Dla wielu będzie ona zaskakująco prosta, a inni aby nigdy się na to nie odważą.

Pierwsza randka to bardzo stresujący moment niemal dla każdego. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i często przesądza o dalszym rozwoju relacji. O ile samo pierwsze spotkanie jest stresujące, tak jeszcze większych nerwów może przysporzyć próba zaproszenia na pierwszą randkę.

Terapeutka wyjaśnia, jak ważny jest głos

W dobie komunikatorów internetowych i aplikacji randkowych wiele osób aż do czasu pierwszego spotkania wymienia ze sobą jedynie wiadomości tekstowe. Takiej metody nauczeni są głównie młodzi ludzie. To wygodne i bardzo komfortowe. W ten sposób wielu z nich umawia się na randki. Gdy dostaną przysłowiowego kosza, druga osoba nie zobaczy ich ewentualnego rozczarowania. Brzmi jak plan idealny, jednak nie do końca tak jest. Według najnowszych danych Hinge, aby zwiększyć szansę umówienia się na pierwszą randkę, najlepiej jest zadzwonić lub w przypadku dzisiejszych czasów wysłać głosówkę, czyli wiadomość głosową.

Badania wykazały, że gdy zapraszając na randkę, zamiast napisać, wyślemy głosówkę lub zadzwonimy szanse, że druga osoba się zgodzi, wzrastają aż o 48 procent. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko to przez wzgląd na głos. Otóż 65 procent randkowiczów jest zdania, że usłyszenie głosu drugiej osoby dużo o niej mówi.

Istnieje osobowość, której nie da się uchwycić na zdjęciu ani w tekście – tłumaczy terapeutka Moe Ari Brown.

Brown zauważa, że wiele młodych osób ma problem z zaprezentowaniem swojego głosu nowo poznanej osobie. Duża część z nich nie jest po prostu z niego zadowolona, dlatego woli wysłać wiadomość tekstową niż zadzwonić. Warto jednak pamiętać, że prezentując swój głos, staniemy się bardziej autentyczni. Ponadto terapeutka zaznacza, że wiele osób zwraca uwagę na głos. I wcale nie chodzi tutaj o samo jego brzmienie. Atrakcyjny głos to taki, który brzmi pewnie, pozytywnie i jest wciągający – sprawia, że chcemy drugiej osoby słuchać.

Często wcale nie to, co mówisz, ale sposób, w jaki to mówisz, wpływa na atrakcyjność, uwagę, perswazję i szacunek - tłumaczy Moe Ari Brown.

A co w przypadku gdy mamy duży problem z przełamaniem swoich barier? Brown podpowiada, że aby zwiększyć swoją atrakcyjność podczas nagrywania wiadomości czy telefonicznej rozmowy można gestykulować lub… uśmiechać się. Mimo iż nasz rozmówca nie zauważy uśmiechu na twarzy, to nasz ton głosu stanie się milszy i pewniejszy.

Lubię zachęcać ludzi, aby udawali, że rozmawiają z kimś, kogo już kochają. Kiedy nagrywasz wiadomość głosową, celowo się uśmiechaj. Twój uśmiech może być pocieszający i może sprawić, że nawiążesz silniejszą więź

