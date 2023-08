Ktoś obcy mieszkał pod jej domem! Została posądzona o rasizm

Jeżeli dom ma fundament typu „crawl space”, można to porównać do wiszącej podłogi, pod którą znajduje się przestrzeń umożliwiającą przeczołganie się człowieka. Jest to popularne rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych, a za jedną z jego zalet można uznać np. uzyskaną w ten sposób poduszkę powietrzną.

Ashly Guardino czasem budziła się w nocy, bo słyszała tajemnicze stukanie. Niestety ciężko było jednoznacznie zidentyfikować przyczynę tego zjawiska, a przecież wiele osób zwyczajnie zignoruje coś takiego i wróci do normalnego życia.

W domu ciągle coś stukało…

Hałasy znowu zaczęły się pojawiać, a Ashly doszła do wniosku, że być może to właściciel wynajmowanej nieruchomości, który zabrał się na uzgodnioną wcześniej naprawę dachu. Niestety, ale gdy wzięła się za rozeznanie, nie była w stanie znaleźć wspomnianego właściciela. Po chwili odkryła coś innego... zdecydowanie bardziej niepokojącego.

Nagle kobieta zauważyła, iż jeden z otworów pod domem skrywa w sobie… jakąś osobę? Ashly zrozumiała, że obcy człowiek dosłownie zamieszkał pod nieruchomością i w tej chwili akurat wysunął rękę.

Dziewczyna wezwała policję i postanowiła udokumentować zdarzenie, a potem wrzucić filmik na TikToka. Zaczęła się żalić i tłumaczyć, że to wyjątkowo niepokojąca sytuacja. Udało jej się uwiecznić moment, w którym dziki lokator wychodzi na zewnątrz i w związku z tym internauci mogli zauważyć, iż najpewniej jest to czarnoskóry mężczyzna.

W związku z powyższym, niektórzy ludzie zaczęli posądzać Ashly o rasizm. Znalazły się osoby, które wytknęły kobiecie brak wrażliwości. Dodatkowo padły też pytania o to, czy Ashly mówiła o „brudnej ręce”, ponieważ należała do czarnoskórej osoby?

Widać w tym wszystkim pewien absurd, bo czy jeśli ktoś obcy narusza azyl w formie domu i dosłownie się do niego włamuje, to nie wolno wzywać policji, jako że będzie to brak wrażliwości? Wygląda na to, że zdaniem niektórych internautów właśnie tak jest.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!