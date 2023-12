Polski zespół SERPENTS zaprezentował nowy singiel! Warto posłuchać

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, SERPENTS to zespół grający modern/post-metalcore z domieszką muzyki elektronicznej, powstały w 2023 roku w Szczecinie, składający się z pięciu członków. Zespół wyróżnia się profesjonalnym podejściem do muzyki, tworząc unikalne brzmienie, w którym agresywne gitary współgrają z pulsującymi elementami elektronicznymi.

„Hourglass” zaintryguje miłośników muzyki

Muzycy chętnie komentują swoje najnowsze dzieło i dzielą się garścią dodatkowych informacji:

Przedstawiamy Wam „Hourglass”. Utwór ten powstał stosunkowo szybko, jego struktura jest prosta, ale chwytliwa. W aranżu przewodzą syntezatory, ale nie brakuje też żywych instrumentów.

Piosenka ma opowiadać o tkwieniu w stagnacji i braku motywacji do pozytywnych zmian. Jeżeli natomiast chodzi o sam teledysk, to jest dziełem Rock-It.tv, czyli Michała Matysa i Anny Pomierczyk-Wiechnik. Co ciekawe, wykorzystuje obraz wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji.

Pierwszy singiel jest komentowany w następujący sposób:

„Tangled” to dynamiczny utwór post-metalcorowy zespołu Serpents, który porusza temat wewnętrznego chaosu i walki z własnymi demonami. Piosenka jest pełna energii, mocnych gitarowych riffów i wszechobecnej elektroniki.

