Kolejny rockowy hit z miliardem odtworzeń na Spotify! Ten kawałek zna każdy

Spotify jest niezwykle popularnym i cenionym miejscem do słuchania muzyki, więc twórczość artystów z całego świata może w łatwy sposób trafiać do naprawdę sporego grona odbiorców. To m.in. dlatego, co jakiś czas nowy utwór wlatuje na prestiżową listę Billions Club. Chodzi po prostu o to, że daną piosenkę odsłuchano aż miliard razy!

„Bring Me to Life” podbija serca ludzi

Łatwo sobie wyobrazić ogromną radość artystów z Evanescence. Tego typu dokonanie zawsze daje sporą dawkę nadprogramowej motywacji, która później może się przełożyć na jeszcze większą kreatywność przy tworzeniu nowych dzieł.

Artyści z Evanescence opublikowali specjalną wiadomość na X (kiedyś Twitter), w której zaznaczyli, iż nawet nie są w stanie podziękować w odpowiednio wysokim stopniu za to, że tak wielu ludzi zdecydowało się dołączyć do tej niezwykłej podróży ze świata rockowych brzmień. Muzycy są niezwykle wdzięczni za fakt, iż „Bring Me To Life” przebiło ważną barierę miliarda odtworzeń na Spotify.

Oglądaj

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym czego Freddie Mercury bał się najbardziej. Ponadto wspominaliśmy o niezwykłym nagraniu, w którym striptizerka zdradziła swoje sekrety.

Źródło: Antyradio/@evanescence/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!