Metalowy cover hitu Taylor Swift podbija świat! Musisz to zobaczyć [WIDEO]

Jak donosi m.in. serwis Teraz Muzyka, DragonForce nagrał genialny cover utworu Taylor Swift. Zarówno fani popularnej artystki, jak i po prostu osoby zainteresowane nowinkami ze świata muzyki, ostatecznie będą tu co najmniej zdrowo zainteresowane. Innymi słowy, tego po prostu warto posłuchać.

Niezwykły cover zaskakuje świat

Kto mógł się spodziewać takiego połączenia? Jakim cudem mogło dojść do tego, że DragonForce wkroczy do świata muzycznych brzmień Taylor Swift? Jak się okazuje, wszystko jest możliwe i na tej planecie nigdy nie powinniśmy mówić nigdy.

Przejdźmy do konkretniejszych wyjaśnień. Otóż „Astro Warrior Anthem” jest singlem grupy DragonForce, który nawiązuje do zupełnie nowej płyty pod tytułem „Warp Speed Warriors”. Wielu fanów ucieszy zaskakująco pozytywna informacja, mianowicie na wybranych wersjach tego albumu, będzie można znaleźć bonusowy utwór! Chodzi o cover utworu Taylor Swift „Wildest Dreams”. Podkreślamy, że polski koncert zaplanowano na 4 marca w warszawskim klubie Progresja.

Źródło: Antyradio/Teraz Muzyka

