Zażartowali z teledysku Coldplay! Zobacz genialny pomysł Idles

Jak zauważa m.in. Teraz Muzyka, zespół Idles zdecydował się opublikować świetny teledysk do najnowszego singla, który dla większości fanów dobrej muzyki powinien prezentować się znajomo, a już na pewno dla fanów Coldplay.

Genialny teledysk do utworu „Grace”

Idles szokuje i oczywiście pozytywnie zaskakuje. Punkowy zespół zrobił coś wyjątkowego, a ludzie mają w związku z tym doskonałą zabawę. Największe poruszenie prawdopodobnie zostanie wywołane wśród fanów Coldplay! Chcecie wiedzieć dlaczego? Wystarczy zapoznać się z poniższym materiałem wideo.

Ciekawy teledysk do utworu „Grace” ma zapowiadać album „Tangk”, natomiast uwagę przykuwa fakt, iż po chwili będziemy mogli zrozumieć, że widzimy Chrisa Martina z Coldplay, który robi coś znajomego. Otóż artysta idzie po plaży, jakby z teledysku „Yellow”.

Media donoszą, że Idles po prostu dostało zgodę na to, by posłużyć się wizerunkiem Chrisa Martina, a jakby tego było mało, w ruch poszła jeszcze sztuczna inteligencja, która pozwoliła na zrobienie czegoś wyjątkowego. Efekt końcowy to oczywiście muzyk z Coldplay, który śpiewa singiel Idles.

To doskonała okazja do przypomnienia, że dzisiaj premiera piątego studyjnego albumu, czyli właśnie „Tangk”!

Źródło: Antyradio/Teraz Muzyka

