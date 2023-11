Używane bokserki Eda Sheerana trafiły na aukcję. „Nie będą prane”

Ed Sheeran uwielbia zaskakiwać swoich fanów. Jakiś czas temu muzyk pojawił się na ślubie pary i specjalnie dla nich zagrał utwór. Innym razem stanął za ladą sklepu z klockami LEGO i obsłużył klientów. Świat pokochał nie tylko muzykę Sheerana, ale także jego otwartość. A jeśli o to chodzi, to Ed zajmuje wysokie miejsce w rankingu na najbardziej „ludzką” gwiazdę.

Ed Sheeran ma fanów na całym świecie. Jego muzykę kochają zarówno młodsi, jak i starsi. Słynne „Perfect” wybrzmiewa na wielu weselach, a sam Ed nie może opędzić się od fanek i fanów. Biorąc pod uwagę popularność Eda, jesteśmy przekonani, że wystawione na licytację ubrania rozejdą się jak ciepłe bułeczki i to za pokaźną sumę, która zasili konto East Anglia's Children's Hospices, pomagająca chorym dzieciom i młodzieży.

Na aukcję trafiły używane bokserki Eda Sheerana

Ed Sheeran znany jest również z tego, że chętnie bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Ostatnio wokalista na szczytny cel przekazał swoje ubrania. Będzie to nie lada gratka dla wszystkich fanów muzyka, zwłaszcza że wśród ubrań znalazły się… używane bokserki brytyjskiego piosenkarza.

Ubrania nie będą prane ani prasowane – zostaną sprzedane w stanie otrzymanym – brzmiał fragment oświadczenia organizacji.

Aby mieć pewność, że ubrania faktycznie należały wcześniej do Sheerana, każdy, kto je zlicytuje, otrzyma specjalny certyfikat autentyczności. Aukcja już teraz cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ręce organizacji trafiło 20 swetrów, 14 czapek, 73 pary skarpetek, 11 par spodni oraz 149 par bokserek. Cena wywoławcza każdego przedmiotu to 9,99 funta. To kolejny raz, kiedy Ed wspiera tę organizację. Podobna akcja miała miejsce w 2014 roku. Wówczas udało się zebrać 7,5 tys. funtów.

