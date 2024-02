Czym jest sober dating? Trend szczególnie ważny dla młodych randkowiczów

W ostatnim czasie postało sporo trendów w randkowaniu. Część z nich nie cieszy się dobrą sławą. Teraz pojawiło się coś odmiennego. Mamy pozytywny trend, który jest szczególnie ważny dla młodych osób.

Na czym polega sober dating?

Sober dating coraz śmielej wchodzi do słownika randkowiczów. Popularny staje się zwłaszcza wśród młodych ludzi. Otóż sober dating to nic innego, jak randkowanie bez używek.

Pierwsza randka wiąże się z dużym stresem. Z tego względu wiele osób spotyka się przy drinku czy udaje się na kolację, podczas której delektują się np. winem. Alkohol faktycznie może sprawiać, że w obecności nowo poznanej osoby poczujemy się swobodniej, jednak spożywanie go podczas pierwszego spotkania, według wielu nie jest dobrym pomysłem. Bo choć dodaje odwagi, to jednocześnie może przekłamywać postrzeganie drugiej osoby. Randkowicze coraz częściej decydują się więc na spotkania bez używek. Kawę czy bezalkoholowego drinka wybiera coraz więcej młodych osób w przedziale od 20 do 34 lat.

Takie randki są naturalne i prawdziwe. Czujemy na nich to, co autentycznie przeżywamy, np. lęk albo entuzjazm. Zachowujemy się tak, jak nakazują nam nawyki i sytuacja, bez wyparć czy udawania kogoś innego powodowanych przez alkohol czy narkotyki —tłumaczy dr Mateusz Grzesiak w serwisie dziendobry.tvn.pl.

Psycholog wyjaśnia, że randkowanie bez używek niesie ze sobą same zalety. Dzięki temu potrafimy dobrze i przede wszystkim świadomie ocenić drugą osobę oraz wykazujemy się odwagą i co najważniejsze nie udajemy kogoś innego.

Młodzi ludzie, bo to oni przede wszystkim randkują, spożywają mniej alkoholu od starszych. Pokolenie Z o 20 proc. mniej niż milenialsi. To nie jest trend, tylko wyraźna tendencja związana z odchodzeniem od alkoholu. Są same zalety takiego randkowania i bardzo dobrze, że młodzi ludzie lepiej radzą sobie z problemami swoich rodziców. Gdy spędzamy z kimś czas, chcemy być obecni, mieć dostęp do emocji i intelektu, mieć naturalne reakcje. Alkohol by to wszystko zniekształcił i na randce bylibyśmy kimś innym. To oszukiwanie siebie i innych - wyjaśnia dalej.

Źródło: Antyradio/Dziendobry.tvn.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!