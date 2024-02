Zadowolenie z pracy jest ważniejsze od podwyżki? Kontrowersyjna opinia

W serwisie The Independent powstał fascynujący artykuł, który wyraźnie podzielił internautów. Już w sekcji komentarzy na X (dawniej Twitter) możemy przeczytać ciekawe opinie ludzi, którzy widzą temat na różne sposoby.

Absolutnie się zgadzam. Odnalezienie radości z pracy, którą wykonuje się każdego dnia, to coś ważniejszego od dodatkowego zera przy wypłacie. Ostatecznie nikt nie kupi sobie prawdziwego szczęścia za podwyżkę pensji.

Druga osoba napisała coś zupełnie innego:

Nie. W pracy jesteś po to, żeby zarabiać pieniądze, nie żeby być szczęśliwym.

Teraz zastanówmy się, co sprowokowało te wypowiedzi.

Zadowolenie z pracy jest ważniejsze od podwyżki?

Helen Coffey postanowiła zapytać różnych ekspertów o niezwykle wrażliwy temat, który u wielu osób wywołuje sporo emocji. Wśród nich znalazła się Tracy Bowser, autorka „The Secrets to Happiness at Work”. Ekspertka stwierdziła, że podwyżki i awanse są satysfakcjonujące, lecz nie można ich uznawać za coś, co możliwie najlepiej motywuje.

Specjalistka twierdzi, że pieniądze zaspokajają zewnętrzne potrzeby, lecz nie umożliwiają odczuwania głębszych poziomów spełnienia oraz satysfakcji. Elementami mającymi być czymś, co płaci wyższe dywidendy, ostatecznie będą: praca o prawdziwym znaczeniu, znajomości i własny rozwój.

Czy ludzie faktycznie postrzegają to w taki sposób? Oczywiście w tego typu kwestiach opinie zawsze są zróżnicowane, więc trudno uznać, że istnieje pojedynczy złoty środek, sprawdzający się u wszystkich pracowników, którzy przecież znajdują się w różnych sytuacjach życiowych.

Na samym początku niezwykle ciekawego artykułu Helen Coffey możemy zapoznać się z przykładem, który podkreśla znaczenie ludzkiego zadowolenia z pracy. Kobieta wspomina o sytuacji, w której warto zmienić pracę nie dlatego, że wiąże się to z wyższą pensją! Co zatem ma być głównym źródłem motywacji do takiego działania? Otóż jak się zapewne domyślacie, chodzi tu przede wszystkim o wyższe zadowolenia z wykonywania służbowych obowiązków w miejscu, które daje inne możliwości.

Jeśli macie kilka sekund, to podzielcie się swoją opinią w naszej ankiecie na ten temat.

Na koniec przypominamy, że pewien mężczyzna przez 2 minuty był najbogatszym człowiekiem świata. Ponadto Amerykanie jako jedyni tego nie rozumieją. Wiecie o co chodzi?

Źródło: Antyradio/The Independent

