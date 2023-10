Latające taksówki stały się faktem. Pierwszy kraj otrzymał pozwolenie [WIDEO]

Korki na drogach to zmora większości kierowców. Są nie tylko w dużych miastach. Spotkać je można nawet w tych mniejszych, zwłaszcza w godzinach szczytu. Nie pomaga komunikacja miejsca, bo przecież autobus w korku również stać musi. Tramwaj, choć mknie po szynach, to także może napotkać na utrudnienia w postaci zakorkowanej drogi. A gdyby tak wznieść się w przestworza i sprawnie ominąć korek? I nie mamy tutaj na myśli samolotu.

Latająca taksówka sprawnie ominie korek z dwójką pasażerów na pokładzie

Chiński holding EHang poinformował, że jako pierwsza firma otrzymała od chińskiego rządu pozwolenie na rozpoczęcie komercyjnych lotów powietrzną taksówką. Najnowszej generacji środek transportu wyglądem przypomina mały helikopter lub duży dron. Jest bezzałogowy, a dookoła kokpitu widnieje 16 śmigieł. Maszyna jest w pełni autonomiczna, co oznacza, że porusza się bez ingerencji człowieka. Pilot ani zdalne sterowanie jest niepotrzebne. Do taksówki wejść mogą maksymalnie dwie osoby (limit do 250 kg) i z pewnością w krótkim czasie dotrą do celu, bowiem „dron” może rozwinąć prędkość nawet do 100 km/h. Koszt takiego pojazdu to ok. 300 tysięcy dolarów, czyli ponad 1 200 000 zł.

Czy ma jakieś wady? Owszem. Nie jest zbyt dobry w długie lotu. Producent zdradził, że na jednym ładowaniu innowacyjna maszyna może pracować tylko do 25 minut. Póki co nie wiadomo, jaki będzie koszt przelotu taksówką. Zanim jednak wejdzie ona w życiu, musi przejść odpłatne kursy z ochotnikami, którzy będą musieli uprzednio podpisać pisemną zgodę na lot. Jako pierwsi skorzystać z niej będą mogli mieszkańcy Xinjiang i Shenzhen. „Latającej taksówki” w Europie i w USA możemy się spodziewać prawdopodobnie za kilka lat.

