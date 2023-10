Jak rozpoznać, że o nas plotkują i jak sobie z tym poradzić? Rady ekspertów

Nikt nie lubi być ofiarą plotek. A jednak chyba każdemu z nas zdarzyło się plotkować. Firma Robert Half przeprowadziła badania, aby dowiedzieć się, co najbardziej wkurza nas wśród współpracowników. Plotkowanie i głośne rozmowy zgarniają najwyższe noty.

Każdy pracownik, zwłaszcza ci, którzy pracują w biurach, mają swój system pracy. Jak zauważa firma Robert Half, która przeprowadziła badanie wśród 1000 pracowników, dwie rzeczy są szczególnie irytujące, jeśli chodzi o zachowania kolegów z pracy. Dawn Fay prezes firmy mówi o plotkowaniu. To bardzo zła praktyka i nie chodzi tylko o obgadywanie, ale także o zaburzanie całego procesu pracy.

Niektóre irytacje pojawiają się i znikają, ale plotki w biurze i zbyt głośne rozmowy między pracownikami zakłócają spokój i naprawdę mogą utrudnić koncentrację, produktywność i zaszkodzić relacjom w pracy. To nie tylko rozproszenie uwagi. To niebezpieczny nawyk, który może spowodować zamieszanie w twojej karierze. - zauważa Fay.

Może to być szczególnie trudne do zaakceptowania przez osoby, które wracają do biur po czasie pracy zdalnej. Nowe warunki pracy mogą dekoncentrować, a jeśli dołożymy do tego rozpraszacze w postaci irytujących zachowań, to zaadoptowanie się w nowym miejscu będzie szczególnie utrudnione.

Jak poradzić sobie z plotkowaniem w pracy?

Jak rozpoznać plotkę? Należy zadać sobie dwa pytania:

Czy osoba, o której mowa, czułaby się nieswojo, biorąc udział w tej rozmowie?

Czy rozmowa skupia się na negatywach bądź przekazuje negatywne informacje, które mogę zaszkodzić czyjejś reputacji?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, mamy do czynienia z plotką. Należy pamiętać, że osoby, które plotkują o innych, prawdopodobnie również o tobie będą plotkować, gdy nie będzie cię w pobliżu.

Jak zatem poradzić sobie z tak irytującymi zachowaniami kolegów z pracy? Terapeuta Brandon Smith ma na to kilka sposobów:

Jeśli nie czujesz się komfortowo i rozmowy pomiędzy współpracownikami utrudniają ci pracę, skorzystaj ze słuchawek wyciszających lub jeśli masz taką możliwość przenieść się do innego pokoju.

lub jeśli masz taką możliwość Powiedz wprost, że ci przeszkadzają. Oczywiście, aby nie burzyć dobrych relacji, należy zrobić to z szacunkiem. Najlepiej powiedzieć, że zbyt głośna rozmowa przeszkadza w koncentracji, a masz do wykonania ważne zadanie. Jak zauważa Smith, większość ludzi jest otwarta na spełnienie tego rodzaju prośby, ponieważ pozwoli im to zaprezentować swoją pozytywną stronę.

Jeśli powyższe metody nie przyniosły rezultatów, terapeuta proponuje indywidualną rozmowę z szefem, który powinien pomóc rozwiązać problem. Warto wówczas wspomnieć mu o wcześniejszych próbach samodzielnego rozwiązania sytuacji.

Jak nie dać się wciągnąć w plotkowanie?

Osoby, które uwielbiają plotkować, bardzo często szukają innych osób, które wdadzą się z nimi w pogawędki. Jeśli takie zachowanie szczególnie cię irytuje, przedstawiamy sposoby, jak nie dać się wciągnąć w sidła plotkujących kolegów. Jeśli współpracownik nakłania cię do plotkowania, możesz zmienić temat lub wprost powiedzieć, że nie znasz danej osoby lub nie możesz za wiele o niej powiedzieć. Z pewnością z czasem koledzy z pracy uświadomią sobie, że nie warto zaczynać z tobą tego rodzaju rozmów.

Natomiast jeśli dojdzie do ciebie informacja, że sam stałeś się obiektem plotek, pamiętaj, aby nie działać zbyt pochopnie. Jeśli dowiedziałeś się tego od innej osoby, warto dopytać o szczegóły. "Czego dotyczy plotka?", "Kto o niej mówił?"

Jeśli otrzymasz podstawowe informacje i będziesz mieć pewność, że faktycznie taka plotka się pojawiła, ekspert radzi, aby skonfrontować się z osobą, która za nią odpowiada. Wyjaśnia, że najlepiej podejść do sprawy pozytywnie i nie zakładać z góry, że będzie to problem nie do rozwiązania.

Powiedz: Słyszałem te komentarze i jestem pewien, że nie to miałeś na myśli, ale nie wiem, jak to zinterpretować. Możesz mi pomóc? - radzi Smith.

