Oto najrzadszy typ osobowości. Posiada go zaledwie 2% ludzi

Jaki jest najrzadszy typ osobowości? Określa się go za pomocą testu MBTI i co ciekawe posiada go zaledwie 2% osób. Jakimi cechami się charakteryzuje?

Poznanie swojego typu osobowości jest pomocne nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Popularnym do tego narzędzie jest test MBTI. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania z kwestionariusza poznamy, jakie cechy są nam najbliższe. Test pozwala na dowiedzenie się, jaki typ osobowości spośród 16 typów najbardziej nas opisuje.

Test MBTI (z ang. Myers Briggs Type Indicator) to popularne narzędzie do zweryfikowania swojej osobowości. Został stworzony przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs, które tworząc go, posłużyły się teoriami psychologicznymi opracowanymi przez Carla Gustava Junga. Aby dowiedzieć się, jakie cechy są nam najbliższe, należy odpowiedzieć na pytania. Następnie wynik, jaki otrzymamy to kombinacja poniższych cech. Każda z nich ma swoją nazwę i szczegółowy opis.

ekstrawersja (E)

introwersja (I)

intuicja (N)

obserwacja (S)

myślenie (T)

odczuwanie (F)

osądzanie (J)

postrzeganie (P)

Najrzadszy typ osobowości

Wśród wszystkich typów istnieje jeden, który występuje niezwykle rzadko. Mówi się, że posiada go zaledwie 2% ludzi. To typ INFJ nazywany inaczej „rzecznikiem”. To najrzadszy typ osobowości w ogóle, ale także wśród mężczyzn. Szacuje się, że ma go zaledwie 1% z nich. Cechuje: introwersję, intuicję, odczuwanie oraz osądzanie. Wyjątkowe cechy osobowości sprawiają, że bardzo trudno jest znaleźć osobę z taka kombinacją. Czym jeszcze się charakteryzuje? Głównie naturalną intuicją. Osoba z tego rodzaju osobowością potrafi niemal bezbłędnie odczytywać emocje drugiej osoby. Lubi pomagać ludziom. Na pierwszy rzut oka wydaje się być zdystansowana. W rzeczywistości to bardzo wrażliwe osoby z wyjątkową zdolnością do słuchania innych.

A jaki jest najrzadszy typ wśród kobiet? To osobowość o nazwie INTJ, czyli „architekt” oraz ENTJ – „dowódca”. Ma je zaledwie jeden procent kobiet. Cechy, jakie posiadają te typy, należą do grupy umiejętności strategicznych, analitycznych oraz tych związanych z asertywnością. Mają one również mniejsze zdolności do odczytywania emocji innych ludzi.

Źródło: Antyradio/Medonet

