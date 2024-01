Pracodawcy nie przepadają za pokoleniem Z. Na rozmowy przychodzą z mamą

Poszukiwanie pracy to nie lada wyzwanie. Wiele wskazuje na to, że jest ono niezwykle trudne dla pokolenia Z. Według badań przeprowadzonych dla internetowego magazynu poświęconego życiu studentów, osoby z młodszego pokolenia kilkoma rzeczami potrafią skutecznie zniechęcić do siebie przyszłego pracodawcę.

Zbyt duże wymagania i rodzic u boku na rozmowie o pracę

Badanie przeprowadziła firma Intelligent, dla „Pollfish”, która przepytała 800 menagerów, dyrektorów oraz kierowników, którzy zajmują się zatrudnianiem pracowników w Stanach Zjednoczonych. Z ich relacji wynika, że osoby z pokolenia Z mogą mieć spore problemy ze znalezieniem pracy. Są zdecydowanie częściej pomijani. Faworyzowane są natomiast starsze osoby i to oni mogą liczyć na większe korzyści i wyższe wynagrodzenie.Takie osoby zatrudniać woli 39 procent pytanych osób. Do świeżo upieczonych absolwentów studiów pracodawcy mają kilka uwag. Według wielu pracodawców młode osoby nie robią dobrego pierwszego wrażenia. Co piąty ankieter zauważył, że potencjalni pracownicy z pokolenia Z na rozmowę rekrutacyjną przychodzą z… rodzicem. Ponad połowa ankieterów zwróciła uwagę na komunikację. Młodym zarzucili, że mają problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego podczas rozmowy rekrutacyjnej. 50 procent uznało, że mają oni zbyt wysokie oczekiwania względem wynagrodzenia. Prawie połowa zauważyła pojawienie się na rozmowie w nieodpowiednim stroju.

Jak wynika z badań, część pracodawców jest skłonna zaoferować większe korzyści oraz wyższe wynagrodzenie byle tylko zatrudnić starszego pracownika. Dodatkową przeszkodą w zatrudnianiu młodych osób jest ich zła reputacja. Wielu pracodawców mówi o nich w kontekście „trudnych pracowników”. Uważają, że to osoby roszczeniowe i mało przygotowane do pracy. Ponadto mają nie reagować dobrze na informacje zwrotne, posiadać słabe umiejętności komunikacyjne i zbyt szybko się obrażać.

Źródło: Antyradio/Business Insider/Pollfish/Intelligent

