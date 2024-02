Raper zgarnął 3 nagrody Grammy. Galę opuścił w kajdankach

Jak informuje m.in. Polsat News, w nocy z niedzieli na poniedziałek, raper Killer Mike zdobył aż trzy statuetki w trakcie 66. gali wręczenia nagród Grammy, lecz w trakcie ceremonii doszło do jego zatrzymania przez policję. Ludzie przecierali oczy ze zdziwienia!

Artysta zyskał statuetki i wizytę policji

Z jednej strony była to niewątpliwie szczęśliwa chwila w życiu rapera, jakim jest Killer Mike. W końcu trzy statuetki stanowią piękne wyróżnienie! Niestety już po paru godzinach artysta został aresztowany przez policję! Jakby tego było mało, po internecie zaczęło krążyć nagranie ukazujące cały skandal.

Zatrzymanie rapera miało być następstwem sprzeczki z okolic godziny 16 miejscowego czasu. Został aresztowany za wykroczenie, a następnie przesłuchany przez policję. Potem prawnik poinformował, iż Killer Mike został zwolniony, a więc mógł w końcu opuścić posterunek.

O sprawie napisało wiele portali za całego świata i m.in. na Reuters podkreślono, że Killer Mike jest znany również z aktywizmu społecznego, a konkretniej mówiąc interesowały go działa w zakresie tematyki rasizmu oraz policyjnej brutalności.

Trzeba przyznać, że zatrzymanie oraz wyprowadzenie rapera z areny, w której odbywała się gala, a wszystko to z kajdankami na rękach, ostatecznie jest niefortunnym połączeniem dwóch wydarzeń (pozytywnego i negatywnego). To dobry moment by podkreślić, iż dziennikarz Chris Gardner z serwisu The Hollywood Reporter wytłumaczył, że uzyskał informację od funkcjonariuszy, która była potwierdzeniem, że zatrzymanie nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się podczas gali.

Źródło: Antyradio/Polsat News/Reuters

