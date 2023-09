Depresja daje też fizyczne objawy. Oto najczęstsze z nich

Depresja to choroba, na którą cierpi sporo osób, także tych znanych. Objawia się nie tylko pogorszeniem nastroju, ale także dotyczy samopoczucia fizycznego. Uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, a nieleczona może prowadzić do ciężkich powikłań i śmierci. Badania pokazują, że depresja dotyczy także bólu fizycznego. Oto najczęstsze jej objawy.

Problemy ze wzrokiem

Osoby dotknięte depresją mogą skarżyć się na problemy z widzeniem. Często może to objawiać się zaburzeniami w postrzeganiu kontrastu. Dodatkowo mogą towarzyszyć im zaburzenia funkcji poznawczych i problemy z koncentracją.

Ból mięśni i kręgosłupa

Ból kręgosłupa oraz mięśni to kolejny objaw, który może iść w parze z depresją. Niekiedy ból jest bardzo silny i to on sprawia, że osoby dotknięte chorobą decydują się zgłosić do lekarza.

Problemy z oddychaniem

Problemy z oddychaniem to kolejny ważny punkt przy wymienianiu fizycznych objawów depresji. Mowa tu najczęściej o psychogennej hiperwentylacji, która często związana jest także z atakami lęku i paniki. Towarzyszy jej ból w klatce piersiowej, pocenie się i ból brzucha. Niekiedy dochodzi nawet do utraty przytomności.

Spadek libido

Osoby chore na depresję mogą także odczuwać spadek libido, a życie seksualne przestaje być dla nich satysfakcjonujące.

Ogólne przemęczenie i brak regularności snu

Depresja odbiera radość z codziennych rzeczy, dlatego osoby chore z niechęcią rozpoczynają nowy dzień. Wielu z nich odczuwa poprawę samopoczucia w godzinach popołudniowych. Najlepiej funkcjonuje im się natomiast wieczorem, co prowadzi do tego, że późno kładą się spać, a to z kolei przyczynia się do ogólnego zmęczenia.

Przejadanie się

Niektórzy, walcząc z obniżonym samopoczuciem, często odmawiają jedzenia, jednak są też tacy, którzy wpadają z drugą skrajność i zaczynają się przejadać. Dość ciekawą rzeczą jest również fakt, że chorym zdarza się sięgać po produkty, których wcześniej nie lubili. Spożywają je w nadziei na złagodzenie stresu, co może prowadzić do nadwagi i innych zdrowotnych problemów.

Należy pamiętać, aby w przypadku jakikolwiek problemów bądź podejrzeń dotyczących choroby skontaktować się z lekarzem.

Jeśli przeżywasz kryzys i masz myśli samobójcze, skontaktuj się z Kryzysowym Telefonem Zaufania, dzwoniąc pod numer 116 123 (codziennie 14-22), z Kryzysowym Telefonem Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111 lub z Całodobowym centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym – 800 70 22 22. Eksperci czekają na Twój telefon, daj sobie pomóc!

